Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є окремим видом матеріального забезпечення військовослужбовців ЗСУ і може надаватися один раз на рік відповідно до законодавства. У Міноборони розповідають, яким є розмір цієї допомоги у 2026 році, хто має право на її отримання та що для цього потрібно.

* Розмір допомоги у 2026 році

У 2026 році її виплачують у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги, включають:

— посадовий оклад;

— оклад за військовим званням;

— надбавку за вислугу років;

— щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

* Хто має право

Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році надають військовослужбовцям один раз протягом року за наявності однієї з таких підстав.

Наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини.

Сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, які здалися в полон добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти.

Настання події у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на отримання матеріальної допомоги не було реалізовано у рік настання такої події, а саме:

3.1. Смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;

3.2. Народження дитини у військовослужбовця, у тому числі її усиновлення;

3.3. Порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджується відповідними медичними документами (виписний епікриз, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о), довідка про захворювання, постанова ВЛК, висновок ЛКК), зокрема у разі:

— захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В або С;

— перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, пов’язаними із захистом Батьківщини, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду або протирецидивного лікування;

— перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного лікування, променевої та/або хіміотерапії, незалежно від року встановлення діагнозу;

— поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого під час виконання завдань у період дії воєнного стану;

— поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією рф проти України.

* Порядок отримання

Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовець подає рапорт на ім’я командира (начальника) із зазначенням підстав для надання допомоги та додає документи, що підтверджують наявність таких підстав.

Виплату матеріальної допомоги здійснюють на підставі відповідного наказу командира (начальника) в межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі.

Військовослужбовцям, які були призвані (прийняті) на військову службу та до призову (прийняття) працювали в бюджетних організаціях, таку матеріальну допомогу можуть виплачувати за умови, що за попереднім місцем роботи їм не надавалася матеріальна допомога, встановлена відповідними нормативно-правовими актами України, за рік, у якому вони були призвані (прийняті), та за наявності підстав, визначених дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року №38/уд.

У 2026 році виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення та виключно за підставами, визначеними дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року №38/уд.