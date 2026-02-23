Держава гарантує ветеранам війни, особам з інвалідністю, яка настала внаслідок участі у військових діях, а також сім’ям загиблих (померлих) захисників особливий захист у сфері трудових відносин. Відповідні норми передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Мін’юст разом із Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги роз’яснює, на кого поширюються ці гарантії та які саме трудові права забезпечують.

До ветеранів війни відповідно до ст.4 Закону належать:

— учасники бойових дій;

— особи з інвалідністю внаслідок війни;

— учасники війни.

Для учасників бойових дій Закон (ст.12) передбачає:

— переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення чисельності або штату працівників, а також переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи чи організації;

— виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;

— право на використання щорічної відпустки у зручний для працівника час;

— додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Для осіб із інвалідністю внаслідок війни (ст.13):

— переважне право на залишення на роботі у разі скороченні штату та першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

— позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи;

— виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу;

— право на використання щорічної основної відпустки у зручний для працівника час, а також додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів;

— виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року.

Для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (ст.15):

— переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників та працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

— виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати;

— щорічну відпустку у зручний час, а також додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до двох тижнів на рік.

Для осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною (ст.16):

— переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності або штату працівників незалежно від тривалості роботи на підприємстві;

— першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

— щорічну оплачувану відпустку, а також додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до трьох тижнів на рік у зручний час;

— безоплатне навчання та перенавчання нових професій у закладах державної системи підготовки і перепідготовки кадрів.

Крім того, у разі неможливості продовжувати роботу за станом здоров’я ветеран має право на звільнення у строк, про який він просить, без обов’язкового двотижневого відпрацювання.