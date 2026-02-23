Наприкінці зими — початку весни нерідко спостерігаються відлиги. Ми, люди, вже дуже скучили за теплом. А от для винограду, вкритого на зиму, цей період особливо критичний, оскільки за таких погодних умов виникає ризик випрівання кущів.

Випрівання починається, коли температура під укриттям понад 2–3 дні тримається у межах 0–5 градусів. Рослина може почати виходити зі стану глибокого спокою, дихання лози посилюється, а через брак кисню під шаром землі або плівки тканини починають «задихатися» і відмирати. За таких умов у поєднанні з високою вологістю активізуються грибкові інфекції.

Що робити зараз? Якщо відлига триває лише 2–3 дні — можна нічого не чіпати. Якщо ж прогноз показує 5 градусів і вище протягом тижня, слід вжити заходів. Якщо виноград вкритий землею, це найбільш «дихаючий» метод, але при досить високих для лютого температурах земля стає мокрою і важкою. Тож просто відведіть воду. Для цього, якщо на винограднику стоять калюжі від талого снігу, прорийте невеликі канавки, щоб вода в зоні залягання лози не застоювалася.

Якщо ваш виноград вкритий плівкою або іншим повітронепроникним матеріалом, із торців бажано зробити отвори для вентиляції — продухи, щоб знизити температуру та вологість під укриттям.

Повністю відкривати виноград у лютому ще не можна, адже попереду березневі морози. І навіть невеликий мороз після лютневих відлиг може знищити бруньки, які вже почали оживати. Тим більше не можна підіймати лозу на шпалеру — вона має залишатися в горизонтальному положенні якомога довше. Це стримує ранній початок сокоруху в основних бруньках.

Після остаточного відкриття винограду навесні потрібно провести викорінювальне обприскування. Для першої обробки чудово підійде 1–3-відсотковий залізний купорос. Він не лише вбиває плісняву, а й затримує розпускання бруньок на 7–10 днів, що може врятувати виноград від пізніх весняних заморозків. Обробку проводять тільки по сплячій бруньці. Якщо з’явився зелений конус — купорос може її спалити.

Якщо бруньки вже почали розпускатися, купорос використовувати не можна. У такому разі скористайтесь фунгіцидами Хорус, Ридоміл Голд чи іншими. Перед обприскуванням обов’язково дайте лозі протягом одного дня просохнути.

Ну, а якщо після розкриття винограду виявили, що лоза постраждала від випрівання, не поспішайте видаляти кущ — виноград має здатність до регенерації, тобто відновлення. Тож перевірте, що саме загинуло, а що живе. Для цього акуратно розріжте вздовж одну бруньку. Якщо всередині вона зелена — отже, жива. Якщо коричнева або чорна — основна брунька загинула, але можуть прокинутися заміщувальні. Зробіть невеликий зріз кори на пагоні. Яскраво-зелений колір і волога деревина означають, що пагін живий. Коричневий або сірий — тканина відмерла. Обріжте верхівки пагонів до першої живої бруньки із зеленою деревиною на зрізі. Якщо випрів цілий рукав, його треба видалити повністю біля основи, щоб не розвивалася гниль.

Якщо лоза чорна до самої землі, не викорчовуйте кущ. Зріжте всю мертву частину до живої деревини, навіть якщо доведеться розкопати землю на 5–10 см). Із підземних бруньок підуть потужні пагони. З них ви за один сезон зможете сформувати нові рукави.

Важливо! Після випрівання лоза дуже вразлива до сонця. У перші дні після розкриття, якщо стоїть тепла погода, можна злегка притінити лозу агроволокном, щоб пошкоджена кора не тріснула від різкого висихання.

Іван СИМАКОВ, садівник.