Цьогоріч Великий (Передвеликодній, Великодній) піст розпочинається 23 лютого і триватиме до 11 квітня. Він нагадує нам про сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі, вводить нас у страсну седмицю, яка встановлена на згадку останніх днів земного життя Ісуса Христа, страждань і смерті нашого Спасителя, а потім приводить до радості Світлого Христового Воскресіння.

Піст — це особливий період, під час якого людина посилено бореться з особистими гріхами та поганими звичками, таким чином духовно вдосконалюється, очищується, позбавляється душевних недуг, а почасти зміцнюється й тілесно.

Правила посту, яких ми дотримуємося, були встановлені вже в перших століттях християнства, згодом доповнювалися Церквою. Виконувати їх маємо з нашої любові до Бога і заради свого спасіння. Піст — це не тільки стримання у їжі, відмова від тютюну, алкоголю. Насамперед це — щира молитва, відвідини богослужінь у храмі, читання духовної літератури, слухання і перегляд духовних радіопрограм та телеперадач.

Дуже важливо, якщо прагнемо досягнути вершин у духовному житті, засвоїти в собі мистецтво прощення, позбутися гордині, пихатості, егоїзму, заздрості, сповідатися, каятися і причащатися. Розрішення сповіді і каяття (це здійснюється через прощення і відпущення гріхів священником) досягається ще й конкретними добрими вчинками, знову ж таки молитвою.

Враховуючи складну ситуацію в Україні, час загарбницької війни, Церква наполягає, що піст не має зашкодити здоров’ю людини. Тому для багатьох категорій людей (військових, вимушених переселенців, дітей, хворих…) є чимало поступок у виборі продуктів харчування, встановленні його раціону.

Також слід бути милосердними, морально і матеріально підтримувати тих, хто цього нагально потребує. Не забуваймо й про дітей-сиріт, старших знедолених людей.

Поєднавши піст і молитву, просімо Бога про Перемогу українського народу над ворогом-московитом.

Народні прикмети:

— Яка погода в перший день Великого посту — такою буде на Великдень.

— У перший день Великого посту багато снігу, вологи — до врожаю хліба.

— Мороз у перший день Великого посту — Великдень буде холодним і навпаки, якщо відлига — до потепління.

Тарас ЛЕХМАН.