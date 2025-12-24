Чому на Святвечір готують 12 страв

12 страв символізують 12 апостолів та місяці року.

Кутя та узвар — страви, відомі ще з неолітичної доби. Кутя символізує єднання зі світом померлих, і її лишають для душ предків. Узвар — символ очищення тіла та душі.

Хліб — смерть і воскресіння: зерно кидають у землю, але воно дає плоди, тим самим «воскресаючи».

Риба — символ християнства. Акронім Ісус Христос Божий Син Спаситель з грецької означає «риба». За цим символом християни впізнавали один одного за часів Риму і гонінь.

Вареники — достаток і добробут у сім’ї на весь рік.

Гриби — дві природи Ісуса Христа: божественна (шапка) та земна (ніжка).

Голубці. Назва походить від слова «голуб» — символу миру Божого. Капустяний лист, що огортає начинку, символізує Христа.

Пампушки — щастя, достаток і вічне життя. Вони нагадують сонце, яке світитиме в майбутньому житті.

Важливим атрибутом є дідух

Дідух — символ предка-покровителя, зачинателя роду; а також — урожаю, добробуту, багатства. Також дідух символізує святих і Христове воскресіння. Як сніп є частиною щорічного врожаю, так Христос постає частиною загального обіцяного воскресіння всіх людей.

Традиції вечері беруть початок від древнього хліборобського свята Коляди — свята народження сонця, на яке пізніше наклались християнські символи та мораль. Українці зберегли своє коріння і віру, гармонійно поєднавши елементи прадавньої культури пращурів із християнською вірою наших батьків.

Удень 24 грудня (або 6 січня) триває суворий піст. Традиційно нічого не їдять до появи на небі першої зірки. Вона символізує зірку, яка сповістила волхвам про народження Ісуса.

Порожня тарілка: залишають одну порожню тарілку та прибори для померлих родичів, душі яких, за віруваннями, приходять на вечерю.

Леся БУШМА.