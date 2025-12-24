* Склянка сухих білих грибів
* 300 г шампіньйонів
* 1 морквина
* 1 цибулина
* 1 банка консервованої сардини
* 1 пачка желатину (але дивіться рекомендації виробника)
* 1,5 л води
* сіль, спеції за смаком
* 2 лаврові листочки
Сухі гриби замочити на 2 год., далі ретельно промити, покласти в каструлю, залити водою, як закипить, додати цибулину, морквину, сіль, спеції, лаврові листочки. Варити 20 хв. Потім додати порізані вздовж шампіньйони, варити ще 5 хв. і вимкнути вогонь. Вийняти все з рідини: гриби, цибулю, моркву, листочки. Білі гриби подрібнити. У грибний бульйон додати желатин, вичавлений часник. Розмішати й дати трішки охолонути. Консерву розім’яти виделкою. З моркви вирізати зірочки.
Розкласти по тарілочках: білі гриби, консерва, шампіньйони, морква і залити бульйоном. Дати охолонути до кімнатної температури та поставити в холодильник.
Леся БУШМА.
