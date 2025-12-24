* 0,5 л води

* 3 ст.л. олії

* 3 ст.л. цукру

* 1 ч.л. солі

* 50 г свіжих дріжджів

* 1 ч.л. горілки (для легкості й пухкості)

* 700–800 г борошна

* цукрова пудра для обкачування

* олія для смаження

Готуємо рідку основу. У каструлю влийте воду, додайте олію, цукор і сіль. Доведіть до кипіння і відразу зніміть з вогню. Дайте рідині повністю охолонути до кімнатної температури. У теплу рідину додайте дріжджі та горілку. Перемішайте до розчинення дріжджів. Поступово всипайте борошно і замішуйте м’яке, еластичне, не липке тісто. Накрийте миску рушником або плівкою. Залиште на годину в теплому місці для підйому. Коли тісто збільшиться вдвічі — обімніть його. Сформуйте невеликі кульки. Викладіть на дошку або деко й дайте ще 10 хв. підрости. У каструлю або глибоку сковороду налийте достатньо олії, щоб пампушки плавали. Смажте на середньому вогні, перевертаючи, до рівномірного золотавого кольору. Готові пампушки перекладіть на паперові рушники, щоб забрали зайвий жир. Якщо хочете пишні та м’які — обкачайте вже остиглі пампушки в цукровій пудрі. Якщо любите цукрову скоринку — обкачайте гарячі пампушки в цукрі.

Леся БУШМА.