Це спільна відповідальність комунальних і приватних медичних закладів, наголошують у МОЗ. Електронна система охорони здоров’я — це єдиний цифровий простір, де формується історія здоров’я кожного пацієнта. До неї підключені і державні, і комунальні та приватні медзаклади — всі мають рівний доступ та обов’язки щодо використання можливостей системи.

Приватні медзаклади відповідно до ліцензійних вимог зокрема мають:

— формувати медвисновки про народження та тимчасову непрацездатність (для е-Лікарняних);

— виписувати е-Рецепти на ліки, для яких такі рецепти є обов’язковими, та е-Запити на медвироби, що підлягають реімбурсації;

— вносити медзаписи про взаємодію з пацієнтом, на підставі яких формуються медвисновки та е-Рецепти;

— фіксувати медзаписи щодо надання послуг у рамках Програми медгарантій;

— формувати е-Направлення, у т.ч. для проведення розширеного неонатального скринінгу новонароджених;

— фіксувати результати реабілітаційного обстеження, реабілітаційні втручання, зміни до індивідуального реабілітаційного плану.

В електронному медичному записі фіксується:

— інформація про звернення, прийом і результати огляду;

— анамнез життя та хвороби;

— результати лабораторних та інструментальних досліджень;

— встановлений діагноз, призначене лікування, рекомендації.

Чим більше даних вносить заклад, тим повнішою є медична історія пацієнта. Це дозволяє лікарю бачити цілісну картину стану здоров’я, а пацієнту — не зберігати десятки паперових виписок.

При цьому скеровувати пацієнта до іншого фахівця чи на рівень первинної медичної допомоги виключно для створення е-Рецепта, е-Направлення чи МВТН є неправомірним і створює додаткові незручності як для лікарів, так і для пацієнтів.

Якщо ви дізналися, що лікар не вніс ваші записи в ЕСОЗ, можете звернутися до керівництва медичного закладу та повідомити про порушення.