Великодні символи мають глибокий зміст, пов’язаний з нашою вірою.

ЧОМУ ЯГНЯТКО?

Ягня — «найбіблійніший» серед усіх великодніх символів. Передусім він вказує на жертовного агнця Старого Завіту. Згідно з книгою Вихід, у ніч Песаху ізраїльтяни позначали свої будинки кров’ю принесеного в жертву невинного ягняти. Цей знак врятував їх від смерті та дозволив утекти з Єгипту. Пасхальний агнець став символом переходу від рабства до свободи. Те ягня було, однак, лише передвісником справжнього Агнця — Ісуса Христа, який через свою жертву і пролиту кров на хресті рятує від смерті всіх, хто вірує в Нього, та дає справжню свободу і життя вічне. Ми пам’ятаємо, що Агнцем Божим назвав Ісуса Іоан Хреститель. Під час кожної служби Божої ми чуємо його слова: «Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». Книга Одкровення відкриває прославленого Ісуса як Агнця заколеного, кому все творіння поклоняється. Ось чому мистецтво перших християн почало зображати ягня з переможним прапором, яке тримає книгу із сімома печатками. Це найпоширеніше зображення воскреслого, живого Господа.

ЧОМУ ЯЙЦЕ?

Яйце не має таких виразних біблійних контекстів, як агнець, хоча символіка його дуже однозначна. В усіх культурах яйце було символом початку нового життя. Воно також було об’єктом культу, а в повсякденному житті мало забезпечити процвітання в домі та родині. Символ яйця має велике значення в юдаїзмі. Споживання його — це один з елементів святкування Песаху. За юдейським звичаєм, під час святкової вечері зварене круто яйце занурюють у солону воду. Ритуал має жалобний характер і нагадує подвійне руйнування єрусалимської святині (у 586 році до н.е. і в 70 році н.е.). Спожите яйце — нагадування про те, що тільки відновлення храму поверне Ізраїлю справжню радість. Перші християни, що походили з юдаїзму, під час великодньої літургії споживали яйця на знак єдності з рештою Ізраїлю. Натомість християни з язичників бачили в яйці символ родючості, здоров’я і всілякого щастя та благополуччя. Святий Августин порівнював із яйцем християнську надію. «Так само як надія ще не є реальністю, так і яйце ще не є куркою. Є яйце, але ще нема курчати. Треба на нього терпляче очікувати… Покрите шкаралупою, має зігріватися, щоб ожити». Мистецтво ранніх християн вбачало в яйці символ гробниці, яка тріскає, мов яєчна шкаралупа, щоб могло вийти з неї нове життя, тобто Воскреслий Христос.

ЧОМУ ЗАЙЧИК?

Кролик або зайчик у багатьох культурах — це символ безсмертя, відродження природи і плідності тварин. Оскільки це дуже полохлива тваринка, у стародавньому християнському мистецтві кролик символізував швидкоплинний час. Він вказував на невизначеність і швидкоплинність людського життя, яке поспішно йде до вічності. Заєць — це також символ страху та пильності. Прислів’я каже: «Заєць спить із розплющеними очима». Тож уже для перших християн він став знаком пильності й живого очікування на прихід Господа. Символ зайчика або кролика стосується також християн, які тільки недавно були охрещені. Святий Августин порівнював новоохрещених із боязкими та немічними зайцями, що ховаються за скелею, якою є Ісус Христос. Триває Великодній час! Тож нехай ці символи у ваших домівках будуть прикрасою під час спільного святкування, адже саме вони символізують християнську радість нового життя, яке приносить Воскреслий.

Джерело: CREDO (https://credo.pro/).