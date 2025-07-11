Борна кислота — перевірене часом, універсальне і дуже доступне добриво. Пакетик 20 г коштує всього близько 10–15 грн. Бор зміцнює імунітет рослин, підвищує схожість насіння, сприяє росту кореневої системи, формуванню зав’язі, збільшує врожайність, а також покращує смакові та товарні характеристики плодів. Бор допомагає переміщенню цукрів від листя до інших частин рослини, а відтак позитивно впливає на смак і розмір плодів. Рослини з достатнім вмістом бору мають кращу опірність захворюванням.

Застосовують борну кислоту для всіх видів городніх, садових культур і квітів. Її використовують для передпосадкової обробки насіння, бульб і коріння, а також кореневого та позакореневого підживлення.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ДЕФІЦИТ БОРУ

Ознаками дефіциту бору є пожовтіння листя та деформація листя і плодів, плями на плодах. Дефіцит бору може спричиняти сповільнення росту молодих пагонів та їх відмирання, осипання квіток і зав’язей, а також викривлення плодів, появу на них бурих плям або порожнин усередині, гнилей. Якщо рослинам не вистачає бору, в них пригнічується і навіть загниває коріння, ускладнюється надходження поживних речовин, вони відстають у розвитку. Дефіцит бору стимулює розвиток багатьох хвороб: гнилей, дуплистості, бактеріозу та інших, зокрема в картоплі він провокує появу парші. Через нестачу цього елемента в рослин також спостерігається відмирання точки росту. Особливо яскраво цей дефіцит проявляється в посушливі роки.

ЩОБ НЕ ПЕРЕБОРЩИТИ

Надлишок бору також може бути шкідливим для рослин, тож важливо дотримуватись норм внесення. Для більшості культур застосовують 2–3 обробки бором за сезон:

огірки, помідори, цибуля, картопля — 5 г/10 л води, витрата — 1 л розчину на 10 кв.м;

капуста, буряк — 10 г/10 л води, витрата — 1 л на 10 кв.м;

суниця садова — 5 г на 10 л води для позакореневої обробки;

плодові дерева — 15 г/10 л води, витрата — від 2 до 10 л на дерево (особливо бору потребують яблуні та груші);

ягідні чагарники — 5 г/10 л води, витрата — 1–1,5 л на кущ або 1–2 л на 10 кв.м;

квіти — 5 г/10 л води, витрата — 1 л/на 10 кв.м.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Борну кислоту можна використовувати для кореневого та позакореневого підживлення (обприскування по листю). Важливо! Бор є важкорозчинним елементом, тому для приготування робочого розчину необхідно використовувати гарячу воду. Для зручності бор спочатку розчиняють у невеликій кількості теплої води, а потім доводять холодною до необхідного об’єму.

Позакореневе підживлення вважають більш ефективним, оскільки бор швидше засвоюється саме через листя. Обприскують рослини вранці або ввечері, у безвітряну погоду, щоб уникнути сонячних опіків, зволожуючи обидві сторони листя. Такі обробки застосовують перед і під час цвітіння, на початку формування плодів, за перших ознак дефіциту бору. У разі потрапляння препарату в очі або на шкіру їх промивають великою кількістю води.

Важливо не перевищувати дозування, оскільки надлишок бору може бути шкідливим для рослин, спричиняти опіки коренів та листя. Борну кислоту можна змішувати з багатьма іншими добривами, але передусім потрібно перевірити сумісність. Норму бору при цьому дещо зменшують.

Важливо! Для приготування розчину не можна користуватися харчовим посудом.

Зберігають борну кислоту в темному, недоступному для дітей місці, при температурі до 35 градусів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.