Якщо вас стали періодично турбувати біль і дискомфорт у стегні — не відмахуйтеся від цього симптому, списуючи його на перевтому або довгі прогулянки. Так може проявлятися коксартроз — серйозне захворювання, яке без лікування загрожує сильними болями, кульгавістю та іншими ускладненнями. «Порадниця» з’ясувала, чому воно виникає та як його лікувати.

У ГРУПІ РИЗИКУ — ПАЦІЄНТИ ЗРІЛОГО ВІКУ

— Коксартроз або артроз кульшового суглоба — це хронічне прогресуюче захворювання, за якого дегенеративно-дистрофічні процеси уражують насамперед хрящ, а також інші суглобові структури, — пояснює лікар-ревматолог вищої категорії Наталія ГЕРАСИМЕНКО. — Патологія призводить до поступового порушення рухової та опорної функцій, а на пізніх стадіях — до деформації суглоба.

Коксартроз вважають одним із найпоширеніших захворювань опорно-рухового апарату та основною причиною виникнення болю в стегні. Механізм його розвитку пов’язаний із порушенням структури внутрішньосуглобової рідини, що діє як мастило й виконує функцію амортизатора. Підвищення в’язкості цієї рідини призводить до порушення живлення хряща, через що прискорюється його знос. Суглобова порожнина поступово зменшується, що провокує надмірне тертя кісток, розростання кісткової тканини та утворення патологічних наростів (остеофітів), які поширюються на суглобові поверхні.

Коксартроз буває одно- та двостороннім. Здебільшого його діагностують у пацієнтів, старших за 50 років, у молодому віці це захворювання може розвинутися у спортсменів після травми.

ЩО МОЖЕ СПРОВОКУВАТИ

Лікарі вважають, що в розвитку коксартрозу ключову роль відіграє поєднання надмірного навантаження на суглоб і порушення його живлення. Основними факторами ризику при цьому виступають:

природні вікові зміни;

спадкова схильність;

вроджені аномалії розвитку кульшового суглоба;

порушення обміну речовин (у разі цукрового діабету, ожиріння тощо);

травми в ділянці стегна;

надмірні спортивні тренування або виконання важкої фізичної роботи;

малорухливий спосіб життя;

порушення кровообігу;

патологічні зміни хребта і стоп (сколіоз, кіфоз, плоскостопість);

системні захворювання сполучної тканини (зокрема, ревматоїдний артрит).

ЯКІ СИМПТОМИ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ

Симптоми коксартрозу багато в чому залежать від стадії захворювання (всього їх виділяють чотири). На початковому етапі хвороба взагалі може протікати безсимптомно, потім її ознаки проявляються й посилюються поступово, залежно від змін, що відбуваються в суглобових тканинах.

Основний симптом проблем із суглобом — це біль різної інтенсивності, який може відчуватися в стегні, в ділянці паху, сідниць, попереку або навіть колін. Провокуючими факторами для виникнення і посилення больових відчуттів здатні стати переохолодження, заняття спортом, підняття важких предметів, сильна застуда. Але часто біль турбує навіть у стані спокою.

Ще одна характерна ознака коксартрозу — обмеження рухливості в суглобі: рухи, які зазвичай виконувалися легко та плавно, починають даватися важко. Крім того, під час ходьби або обертання ноги в тазостегновому суглобі з’являються хрускіт і клацання — це відбувається через появу остеофітів у суглобовому зчленуванні.

На останніх стадіях через атрофію м’язів, стирання хрящів і деформацію суглоба уражена кінцівка вкорочується, виникає специфічна «качина хода», кульгавість.

КОЛИ ЛІКИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ, ПОТРІБНА ОПЕРАЦІЯ

— Для встановлення діагнозу зазвичай достатньо виконати рентгенографію кульшового суглоба: на знімку можна буде побачити структуру кісткової тканини та розмір суглобової щілини, — впевнена Наталія Герасименко. — Лікар також проведе огляд і функціональні проби для визначення обсягу рухів. Додатково може знадобитися проведення МРТ, КТ або УЗД кульшового суглоба, а також аналізи крові та сечі для виявлення запального процесу, іноді — пункція суглобової рідини.

На початкових стадіях захворювання призначають медикаментозну терапію: протизапальні та знеболювальні препарати, міорелаксанти, судинорозширювальні засоби, хондропротектори, спеціальні внутрішньосуглобові ін’єкції для відновлення пошкоджених тканин. Також рекомендовані фізіопроцедури, лікувальна фізкультура, дотримання здорової дієти, вживання добавок з колагеном і Омега-3.

На пізніх стадіях артрозу кульшового суглоба потрібне оперативне втручання — найчастіше це операція із заміни зруйнованого суглоба (ендопротезування).

ПРОФІЛАКТИКА

Для профілактики коксартрозу рекомендується вести здоровий та активний спосіб життя, при цьому дозуючи фізичні навантаження, стежити за вагою і поставою, уникати стресів і травм, тримати під контролем хронічні захворювання.

Ірина КАДЧЕНКО.