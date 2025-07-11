Коли є свіжа, соковита зелень, завжди готую ці чудові хрусткі крекери! У нас вони дуже швидко розлітаються. І ви приготуйте! Крекери без яєць.

80 мл молока

20 г зелені (кріп, цибуля)

40 г вершкового масла

близько 170 г борошна

15 г кунжуту

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки куркуми

0,5 чайної ложки сухого часнику

3/4 чайної ложки розпушувача

Промиту та висушену зелень нарізати якомога дрібніше. У миску влити молоко, розтоплене охолоджене масло, всипати сіль, сухий часник, трохи куркуми (вона надасть красивого кольору) та кунжут. Усе перемішати. Всипати частину борошна, розпушувач, ще раз перемішати. Додати зелень, перемішати. Поступово всипати борошно, що залишилося. Замісити тісто. Має вийти м’яке тісто, яке не липне до рук. Розділити на 2 частини. Кожну розкачати на прямокутний пласт. Товщина — приблизно 3–4 мм. Нарізати на смужки по 1 см завтовшки. Викласти на деко, застелене пергаментом. Так само нарізати другу частину тіста.

Випікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10–12 хв. до золотавості.

Кунжут можна трохи підсушити на сухій сковороді до золотистого кольору.

У крекери можна додати насіння соняшника, льон, кмин, різні спеції (прованські трави, паприку, розмарин тощо).

Наталя КУЧЕР. м. Малин.