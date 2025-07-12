На аукціоні Sotheby’s за 10 мільйонів доларів продали легендарну, найпершу сумку бренду Hermès Birkin, яка належала її ідейній натхненниці, британської акторки та співачки Джейн Біркін.

Покупцем став приватний колекціонер із Японії, ім’я якого не розкривають.

Попередній рекорд належав сумці Hermès Kelly з крокодилячої шкіри із діамантами, яку продали на торгах у 2021 році за 513 тисяч доларів.

У повідомленні аукціонного дому йдеться про те, що сумку Birkin продали після приблизно 10 хвилин торгів, у яких взяли участь дев’ятеро дуже зацікавлених покупців.

Паризький модний дім Hermès ексклюзивно замовив цю сумку для Біркін у 1984 році, позначивши її ініціалами J.B. на передньому клапані, під замком, і доставив акторці готову унікальну сумку наступного року, повідомив Sotheby’s. Пізніша комерціалізована версія сумки Біркін стала одним з найексклюзивніших предметів розкоші у світі, з високою ціною та багаторічним списком очікування.