Військовослужбовці та їхні родини можуть оформити довіреність і заповіт без нотаріуса, але з дотриманням чітких вимог, нагадують у Кабміні.
ХТО МОЖЕ ЗАСВІДЧИТИ
Заповіт або довіреність можуть бути засвідчені:
- командиром (начальником) військової частини, з’єднання, установи або закладу;
- за умови, що в частині немає нотаріуса чи органу, який вчиняє нотаріальні дії.
Ці документи мають таку ж повну юридичну силу, що й нотаріально посвідчені.
Важливо!
Не всі довіреності можуть посвідчувати командири.
Вони не можуть посвідчувати довіреність на право розпорядження нерухомим майном, управління та розпорядження цінними паперами, корпоративними правами.
ЗАПОВІТ
- Заповіт складають письмово з часом, датою, місцем складання та даними заповідача.
- Має бути два свідки (але не родичі та не спадкоємці, інші посадові особи).
- Заповідач підписує заповіт особисто. Якщо не може — це робить інша особа в його присутності та в присутності свідків.
- Один примірник заповіту залишається у військового, другий — надсилається для реєстрації у Спадковому реєстрі.
ДОВІРЕНІСТЬ
- Довіреність також складають письмово з повними даними осіб, строком дії та підписом.
- Підпис має бути поставлений у присутності командира.
- Якщо особа не може підписати — це робить інша особа, і про це зазначається в посвідчувальному написі.
- Один примірник залишається у довірителя або надсилається представникові, другий — передається для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.
Як відбувається реєстрація документів
Засвідчені документи передають до Генштабу ЗСУ чи Міноборони.
Звідти направляють до Мін’юсту, де нотаріус реєструє їх в офіційних реєстрах.
Усі ці дії мають бути конфіденційними.
Важливо!
Командири не мають права засвідчувати документи для себе чи своїх родичів.
Документи без дати або складені з порушенням правил не мають юридичної сили.
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