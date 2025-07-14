Військовослужбовці та їхні родини можуть оформити довіреність і заповіт без нотаріуса, але з дотриманням чітких вимог, нагадують у Кабміні.

ХТО МОЖЕ ЗАСВІДЧИТИ

Заповіт або довіреність можуть бути засвідчені:

командиром (начальником) військової частини, з’єднання, установи або закладу;

за умови, що в частині немає нотаріуса чи органу, який вчиняє нотаріальні дії.

Ці документи мають таку ж повну юридичну силу, що й нотаріально посвідчені.

Важливо!

Не всі довіреності можуть посвідчувати командири.

Вони не можуть посвідчувати довіреність на право розпорядження нерухомим майном, управління та розпорядження цінними паперами, корпоративними правами.

ЗАПОВІТ

Заповіт складають письмово з часом, датою, місцем складання та даними заповідача. Має бути два свідки (але не родичі та не спадкоємці, інші посадові особи). Заповідач підписує заповіт особисто. Якщо не може — це робить інша особа в його присутності та в присутності свідків. Один примірник заповіту залишається у військового, другий — надсилається для реєстрації у Спадковому реєстрі.

ДОВІРЕНІСТЬ

Довіреність також складають письмово з повними даними осіб, строком дії та підписом.

Підпис має бути поставлений у присутності командира.

Якщо особа не може підписати — це робить інша особа, і про це зазначається в посвідчувальному написі.

Один примірник залишається у довірителя або надсилається представникові, другий — передається для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Як відбувається реєстрація документів

Засвідчені документи передають до Генштабу ЗСУ чи Міноборони.

Звідти направляють до Мін’юсту, де нотаріус реєструє їх в офіційних реєстрах.

Усі ці дії мають бути конфіденційними.

Важливо!

Командири не мають права засвідчувати документи для себе чи своїх родичів.

Документи без дати або складені з порушенням правил не мають юридичної сили.