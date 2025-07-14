Російські обстріли, пожежі, що виникають при цьому, можуть призводити до значного погіршення якості повітря в наших населених пунктах. Мобільні групи центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) оперативно моніторять якість повітря, води та радіаційного фону. Результати перевірок можна дізнатися на офіційному сайті та на сторінках ЦКПХ вашого регіону в соцмережах.

А щоб зменшити вплив забрудненого повітря на здоров’я, дотримуйтеся таких порад Центру громадського здоров’я України.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА

Зачиніть вікна й двері, щоб не впускати забруднене повітря.

Вимкніть вентиляційні системи та кондиціонери, які втягують повітря з вулиці.

Якщо вдома є система з HEPA-фільтром — увімкніть її.

Уникайте додаткових джерел забруднення повітря в приміщенні: не куріть і якомога менше готуйте їжу.

Пийте більше води. Для дорослих норма — 2–3 л на день (включно з водою, яка міститься в їжі). Також пийте мінеральну лужну воду — це допомагає відновити баланс солей і мікроелементів в організмі.

Зволожуйте повітря вдома: використовуйте зволожувачі та робіть вологе прибирання щонайменше раз на добу. Поставте посудини з водою для додаткового зволоження повітря.

КОЛИ ТРЕБА ВИЙТИ

Мінімізуйте час перебування на вулиці.

За можливості використовуйте респіратор із маркуванням PM2.5, фільтр якого затримує часточки розміром 2,5 мкм. За відсутності респіратора надіньте 3–4 зволожені медичні маски.

В автомобілі вмикайте режим рециркуляції повітря, щоб не втягувати забруднення ззовні.

Після повернення додому прийміть душ.

Стежте за офіційними повідомленнями місцевої влади щодо стану повітря.