Маю невеличкий декоративний ставочок. Підкажіть, що робити, аби в ньому не так швидко зеленіла вода. Прошу якихось простих порад, бо купувати всілякі новомодні пристосування та засоби не маю ані можливостей, ані грошей.

Іван ПОЛОДЯНКО. Київська обл.

Позеленіння води може зіпсувати весь декоративний ефект водойми. Однак цей процес цілком природний, тому його можна лише дещо уповільнити, але не уникнути повністю. Допомогти в цьому можуть такі прості заходи.

Затінення. Основною причиною позеленіння води є світло. Тож передусім водоймі слід забезпечити затінок. Іноді власники водойм створюють над ними легкі навіси, але це вимагає багато зусиль, особливо якщо водойма чимала. Водночас зручно: адже якщо маєте звичку відпочивати біля води, навіс захищатиме вас від палючих променів сонця. Також навколо ставка можна висадити високі рослини, які даватимуть тінь у найспекотніші години дня. Але слід бути готовими до того, що поверхня води засмічуватиметься листям із дерев тощо. Затінок ще й допоможе воді не перегріватись, адже тепла вода провокує ріст мікроводоростей. Затінити поверхню води також допоможуть плаваючі рослини (латаття, водяний гіацинт та інші). Бажано, щоб рослинами була вкрита щонайменше половина поверхні водойми.

Ячмінна солома. Помічено, що додавання мішечка з ячмінною соломою у ставок допомагає контролювати ріст водоростей. Вважають, що розкладаючись, солома виділяє речовини, які пригнічують їх розвиток. Але вона не вбиває вже існуючі водорості, тому при сильному цвітінні, можливо, знадобиться механічне видалення рослинності. Отже, ефект буде більшим, якщо покласти солому, поки вода ще не позеленіла.

Глина. Таку пораду іноді можна зустріти у фаховій літературі. Однак зарадять далеко не всі види глини. До того ж слід розуміти, що глина не є єдиним рішенням у боротьбі з позеленінням води. Тому передусім важливо усунути першопричини надмірного росту водоростей, такі як надлишок поживних речовин (наприклад, від рибних відходів, надмірної кількості рослин, опалого листя), недостатня фільтрація або надмірне сонячне світло. А щоб ефект був дійсно помітний, краще додавати у воду не звичайну глину, а готові засоби — коагулянти та флокулянти.

Важливо! Бажано, щоб у водоймі циркулювала вода. За можливості встановіть спеціальний насос, який забезпечить цей рух, краще одразу з аератором. Хорошою ідеєю буде розмістити мініфонтан або штучний водоспад. До речі, фонтанчики зараз є навіть на сонячних батареях. Якщо у водоймі є риба, не перегодовуйте її. Нез’їдений корм розкладається та збільшує вміст поживних речовин у воді.

Також важливо регулярно видаляти з водойми опале листя та інше органічне сміття. При розкладанні воно також виділяє поживні речовини. Допоможе в цьому звичайний сачок. Подбайте й про те, щоб у водойму не потрапляла дощова вода з доріжок. Періодично доливайте свіжу воду (але якщо є риба, не більше 10–20 відсотків обсягу).

Оптимальне місце для штучної водойми — у напівзатінку, так, щоб сонце потрапляло на неї не довше 5–6 год. Окрему увагу приділяють рослинам, висадженим навколо ставка. Зокрема, стежать, щоб вони не розростались. Найкраще висадити такі рослини як рогіз, аїр, ірис болотяний, елодея канадська тощо. Якщо водойма створена за допомогою готової пластикової чаші, її не заглиблюють повністю, а залишають невеликий бортик, щоб всередину не потрапляла земля та водяні стоки.

За можливості все ж придбайте спеціальні засоби для очищення водойм, вони бувають як хімічні, так і біологічні.

Василь ГЕРАСИМОВ.