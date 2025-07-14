Розсипчастий насипний пиріг із запашною полуницею та ніжною сирною начинкою — дуже проста та смачна домашня випічка.

Тісто:

300 г борошна

130 г холодного вершкового масла

120 г цукру

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка ванільного цукру

дрібка солі

Начинка:

300 г полуниці

200 г кисломолочного сиру

50 г цукру

1 яйце

дрібка солі

1 столова ложка ванільного цукру

цукрова пудра

Борошно змішати у мисці з розпушувачем та сіллю. Додати кубики холодного масла. (Можна заздалегідь покласти його в морозилку на кілька годин). Всипати цукор і ваніль. Швидко все розтерти руками, щоб вийшла дрібна крихта. За текстурою вона нагадує вологий пісок. Поки поставимо тісто в холодильник і ввімкнемо грітися духовку на 180 градусів.

Для начинки розтерти кисломолочний сир (краще заздалегідь пропустити його через м’ясорубку, щоб був ніжнішим). Додати яйце, цукор, ваніль і сіль, розтерти до однорідності. Начинка виходить за консистенцією як нежирна сметана.

Беремо форму для випічки (20х20 см). Насипаємо в неї половину борошняної крихти, розрівнюємо. Рівномірним шаром викладаємо сирну начинку, розрівнюючи ложкою або лопаткою. Кладемо промиті та обов’язково просушені ягоди наступним шаром, злегка утоплюючи в сирну начинку. Залишається насипати поверх другу частину борошняної крихти та розрівняти.

Випікаємо насипний пиріг із полуницею 40–45 хв. при 180 градусах на середньому рівні до рум’яного кольору в заздалегідь прогрітій духовці.

Даємо десерту трохи охолонути, і можна нарізати порційними шматочками. Розсипчастий і водночас ніжний насипний пиріг із запашною полуницею стане чудовим доповненням до чашки чаю.