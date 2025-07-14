Розсипчастий насипний пиріг із запашною полуницею та ніжною сирною начинкою — дуже проста та смачна домашня випічка.
Тісто:
- 300 г борошна
- 130 г холодного вершкового масла
- 120 г цукру
- 1 чайна ложка розпушувача
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- дрібка солі
Начинка:
- 300 г полуниці
- 200 г кисломолочного сиру
- 50 г цукру
- 1 яйце
- дрібка солі
- 1 столова ложка ванільного цукру
- цукрова пудра
Борошно змішати у мисці з розпушувачем та сіллю. Додати кубики холодного масла. (Можна заздалегідь покласти його в морозилку на кілька годин). Всипати цукор і ваніль. Швидко все розтерти руками, щоб вийшла дрібна крихта. За текстурою вона нагадує вологий пісок. Поки поставимо тісто в холодильник і ввімкнемо грітися духовку на 180 градусів.
Для начинки розтерти кисломолочний сир (краще заздалегідь пропустити його через м’ясорубку, щоб був ніжнішим). Додати яйце, цукор, ваніль і сіль, розтерти до однорідності. Начинка виходить за консистенцією як нежирна сметана.
Беремо форму для випічки (20х20 см). Насипаємо в неї половину борошняної крихти, розрівнюємо. Рівномірним шаром викладаємо сирну начинку, розрівнюючи ложкою або лопаткою. Кладемо промиті та обов’язково просушені ягоди наступним шаром, злегка утоплюючи в сирну начинку. Залишається насипати поверх другу частину борошняної крихти та розрівняти.
Випікаємо насипний пиріг із полуницею 40–45 хв. при 180 градусах на середньому рівні до рум’яного кольору в заздалегідь прогрітій духовці.
Даємо десерту трохи охолонути, і можна нарізати порційними шматочками. Розсипчастий і водночас ніжний насипний пиріг із запашною полуницею стане чудовим доповненням до чашки чаю.
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