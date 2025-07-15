Зміна тарифів на комунальні послуги може відбуватись тільки на підставі відповідного обґрунтування з боку їх надавача, наголошують у Держпродспоживслужбі.

Споживачам варто знати, що зміна зазначених цін в Україні регламентується Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130.

Відповідним Порядком передбачено, що протягом 5 робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів і доводять до відома споживачів відповідну інформацію.

Зауваження приймають у термін від 7 до 14 календарних днів із дня оприлюднення повідомлення на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування, у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, вебсайті виконавця комунальних послуг, на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців комунальних послуг і на інформаційних стендах біля адмінбудинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги.

Варто знати, що виконавцями комунальних послуг, які надають послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, до відома споживачів доводиться така інформація:

загальний розмір планованого тарифу, поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, та його структура;

обґрунтування причин зміни;

обґрунтування необхідності встановлення тарифу (у випадку, якщо тариф встановлюється вперше);

інша додаткова інформація, визначена виконавцем комунальних послуг (за необхідності);

адреса, за якою приймають зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (місцезнаходження виконавця комунальної послуги та органу, уповноваженого встановлювати тарифи), а також строк приймання таких зауважень і пропозицій.

Якщо ваші права як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.