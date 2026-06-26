Зарядний пристрій до мобільного телефону є в кожного користувача. Якість і безпечність його вкрай важливі — адже пристрої, що не відповідають вимогам безпечності, можуть вибухнути в руках у користувача, спричинити ураження електричним струмом, пожежу внаслідок замикання, задимлення тощо, застерігають у Держпродспоживслужбі.

Варто зазначити, що зарядні пристрої до мобільних телефонів входять до переліку продукції, щодо якої Держпродспоживслужба здійснює ринковий нагляд. Вони мають відповідати вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Уряду від 16.12.2015 №1067.

У результаті здійснених заходів систематизується інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію, зокрема про зарядні пристрої для мобільних телефонів, та оприлюднюється на вебпорталі uvaga.gov.ua

Маркування зарядного пристрою обов’язково має містити:

— знак відповідності технічним регламентам;

— тип, модель;

— партію або серійний номер, що дасть змогу його ідентифікувати.

У Держпродспоживслужбі також нагадують споживачам, що при виборі будь-якого обладнання варто довіряти офіційним продавцям — стаціонарним закладам торгівлі та онлайн-магазинам, в яких забезпечено наявність повної інформації про продавця (зокрема назва, контактні дані, тощо), а також радять обов’язково вимагати в продавця документ, що підтверджує оплату.