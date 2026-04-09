Напередодні Великодня яйця стають особливо популярним продуктом і кожна господиня робить їх запаси — для випікання паски, для крашанок. Аби цей продукт не став джерелом харчових отруєнь, важливо під час купівлі яєць звертати увагу на умови продажу та наявність необхідної інформації для споживача, застерігають у Держпродспоживслужбі.

Безпечно купувати у:

— торговельних закладах, що забезпечують належні умови зберігання;

— на агропродовольчих ринках, де яйця пройшли ветеринарно-санітарний контроль.

Не варто купувати в місцях стихійної торгівлі, оскільки у таких випадках відсутній контроль за їх походженням і безпечністю.

Перед придбанням варто звернути увагу на:

— цілісність шкаралупи — вона повинна бути чистою, без тріщин і пошкоджень;

— маркування — має бути чітким і читабельним (перелік обов’язкової інформації про продукт визначено ст.6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»);

— умови зберігання — яйця повинні зберігатися в чистому місці, без потрапляння прямих сонячних променів;

— термін придатності — перевіряйте дату пакування або кінцеву дату споживання;

— зовнішній вигляд упаковки — вона повинна бути чистою та неушкодженою.

Не рекомендується купувати яйця з пошкодженою шкаралупою або без маркування.