Напередодні Великодня яйця стають особливо популярним продуктом і кожна господиня робить їх запаси — для випікання паски, для крашанок. Аби цей продукт не став джерелом харчових отруєнь, важливо під час купівлі яєць звертати увагу на умови продажу та наявність необхідної інформації для споживача, застерігають у Держпродспоживслужбі.
Безпечно купувати у:
— торговельних закладах, що забезпечують належні умови зберігання;
— на агропродовольчих ринках, де яйця пройшли ветеринарно-санітарний контроль.
Не варто купувати в місцях стихійної торгівлі, оскільки у таких випадках відсутній контроль за їх походженням і безпечністю.
Перед придбанням варто звернути увагу на:
— цілісність шкаралупи — вона повинна бути чистою, без тріщин і пошкоджень;
— маркування — має бути чітким і читабельним (перелік обов’язкової інформації про продукт визначено ст.6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»);
— умови зберігання — яйця повинні зберігатися в чистому місці, без потрапляння прямих сонячних променів;
— термін придатності — перевіряйте дату пакування або кінцеву дату споживання;
— зовнішній вигляд упаковки — вона повинна бути чистою та неушкодженою.
Не рекомендується купувати яйця з пошкодженою шкаралупою або без маркування.
