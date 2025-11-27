Газові котли є об’єктом державного ринкового нагляду, який здійснює Держпродспоживслужба. Ті котли, що мають потужність до 70 кВт, призначені не для промислового використання, можуть продаватися та використовуватися лише за умови відповідності вимогам із екодизайну, застерігають у відомстві. Ці вимоги визначені Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів, затвердженим постановою Кабміну від 27.12.2019 №1184.

За наявною інформацією, на українському ринку можуть бути в продажу газові котли, які не відповідають зазначеному Технічному регламенту (перелік таких моделей можна знайти за цим посиланням: https://surl.li/ymfbor).

Що варто знати споживачу? Якщо ви придбали газовий котел, який входить до того переліку, то маєте право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні (за наявності документів, які підтверджують покупку).

Служба здійснить заходи ринкового нагляду щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам.

Одним із можливих заходів є відкликання небезпечної продукції з ринку та відшкодування споживачам збитків.