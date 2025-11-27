Мабуть, кожен, хто має подібний досвід, скаже, що навіть у неопалюваних узимку приміщеннях побутова техніка успішно перезимовує. А коли ми приїжджаємо в хату навесні, продовжує нам служити. Це так, але насправді подібні умови зберігання вкрай небажані. Бо, зрештою, це призводить до швидших поломок і скорочення терміну служби. До того ж під дією низьких температур матеріали швидко стають крихкими, особливо з пластику чи гуми. Крім того, всередині техніки може утворюватись конденсат, згубний для металів.

Так, для пральних машин найбільша небезпека — замерзання залишків води в деталях. Тому, якщо зберігання в холодному місці не уникнути, необхідно повністю злити воду з усіх частин і ретельно просушити.

У холодильниках при дуже низьких температурах може загуснути компресорне мастило, що ускладнить роботу компресора. Напередодні зими ретельно протріть насухо всі внутрішні поверхні та ущільнювачі. Дверцята залиште відчиненими.

Низькі температури можуть погіршити роботу рідких кристалів і в рідкокристалічних дисплеях, що призводить до спотворення зображення або тимчасової втрати яскравості в телевізорах.

Тож якщо немає іншого виходу, окрім зберігання техніки в неопалюваному приміщенні, дотримуйтесь певних правил.

* Зберігайте техніку в сухому місці, захищеному від прямого попадання вологи та снігу. Висока вологість при мінусовій температурі значно підвищує ризик корозії.

* Бажано накрити або запакувати техніку у фабричну упаковку чи щільний поліетилен, щоб захистити від пилу, бруду та різких перепадів вологості. А зверху ще й закутати теплою ковдрою.

* Ніколи не вмикайте техніку відразу після того, як занесли її з морозу в тепло. Дайте прогрітися до кімнатної температури протягом щонайменше 2–4 год. А для великих приладів, як-от холодильник чи пральна машина, краще до 6–8 год.

Зберігати техніку бажано при плюсових температурах. Обов’язково від’єднайте прилади на зиму від мережі!

Катерина ОКУНЬ.