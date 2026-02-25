Наприкінці лютого — початку березня у гусей починається цикл яйцекладки. На відміну від курей, вони мають чітко виражену сезонність і дуже чутливі до зовнішніх чинників. Найкращий час, щоб гусці сідати на яйця, — березень — початок квітня. Тож у лютому потрібно активно до цього готуватись.

У цей час гуски починають проводити більше часу в приміщенні, мостити солому та вищипувати пух. Вони стають більш неспокійними, можуть голосно кричати, закликаючи партнера, шукають затишні куточки або облаштовують гніздо, зносячи туди солому чи пір’я. У гуски трохи опускається живіт, а тазові кістки розширюються.

Гусаки також активізуються, у них починається період активного залицяння. Вони стають агресивнішими, захищаючи свою територію та самок.

Чому не несуться

А якщо гуска не бажає ставати мамою? Таке може бути, зокрема, через вік. Гуски більшості порід починають нестися у віці 8–12 місяців. Та на відміну від курей, піку несучості вони досягають лише на 2–4-й рік життя. А от після 5–6 років продуктивність різко падає. У перший рік, коли гуска починає нестися, її яйця невеликі, з них виводяться дрібні гусенята. Їх можна відгодовувати на м’ясо, але залишати на розплід небажано.

Також птиці важливо забезпечити світловий режим. У цей час їй потрібен довгий світловий день, близько 14 годин. Якщо в пташнику темно, вона думатиме, що ще глибока зима.

Надзвичайно важливим фактором є також харчування. Причому важливо, щоб птиця не була занадто вгодована і водночас не страждала від нестачі поживних речовин. Узимку та на початку весни птахам часто бракує вітамінів A, D та E.

Також для формування шкаралупи потрібен кальцій (черепашка, крейда), а для самого яйця — білок. Найкращий корм для гусок, що насиджують — вівсяне або ячмінне зерно. Вологі мішанки часом спричиняють розлад травлення, через який можуть забруднюватись яйця у гнізді.

Господарі мають подбати, щоб самки перед кладкою яєць набирали більше ваги, але не страждали від ожиріння. Намацайте кіль: якщо кістка зовсім не намацується через шар жиру — час садити на дієту. Давайте більше сіна та менше зерна.

Птиця може не нестися через стрес та умови проживання. Гуси дуже емоційні. Причиною «страйку» можуть бути переїзд у новий пташник чи поява нового сусіда. Якщо в пташнику занадто холодно, гуси також не нестимуться, адже всі сили птах витрачає на те, щоб зігріти свій організм і вижити. В ідеалі у приміщенні має бути не нижче 5–8 градусів. Також птахам важливо мати доступ до води. Важливі й прогулянки на свіжому повітрі. Оскільки гуси — водоплавні птахи, то наявність водойми поблизу випасу стимулює птиць краще нестися і дбати про потомство. А може бути й таке, що гуска несеться, але не там, де ви очікуєте. Перевірте затишні кутки або підстилку, де вони люблять закопувати яйця.

Коли гуска вже всядеться висиджувати яйця, біля її гнізда треба встановити окремі поїлку та годівницю, щоб не відходила далеко в пошуках їжі.

Догляд під час яйцекладки

Що стосується запитання про температуру в приміщенні під час насиджування, то в цей період найкраще підтримувати діапазон 12–15 градусів, але в жодному разі не нижче 8 градусів. Якщо в приміщенні буде надто холодно, гуска витрачатиме всі сили на обігрів себе, а не яєць, і може часто відлучатися, щоб поїсти. Водночас температура й не повинна бути вище 20–22 градусів. У занадто закритому та задушливому приміщенні птиці стає важко дихати, вона починає часто вставати з гнізда, щоб охолонути.

Для успішного виведення пташенят також важливою є відсутність протягів і вологість повітря в межах 60–70 відсотків. Пташник треба провітрювати, але дуже обережно, поки гуска на вигулі або під час коротких пауз у насиджуванні. На підлозі має бути товстий шар сухої соломи або тирси.

Порада! Якщо в пташнику занадто сухо, поруч із гніздом можна поставити посудину з водою. Гуска, повертаючись з купання або просто змочуючи пір’я, приносить необхідну вологу безпосередньо на яйця.

Гуски зазвичай несуться через день, найчастіше рано-вранці. Якщо плануєте потім садити гуску або використовувати інкубатор, яйця потрібно забирати з гнізда, доки вони теплі, і зберігати в прохолодному місці близько 12 градусів у вертикальному положенні тупим кінцем догори. Більше 10–12 днів зберігати яйця не варто.

Гнізда мають розміщуватись у сухому темному кутку пташника, подалі від протягів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.