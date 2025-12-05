Напередодні зими, поки ще не випав сніг, важливо встигнути зробити на дворищі ще одну важливу справу — впорядкувати доріжки та майданчики з бруківки. Таке покриття потребує мінімального догляду, це міцний і довговічний матеріал. Однак погодні умови можуть впливати на його стан і тривалість служби. Головна небезпека взимку — регулярні коливання температури, які спричиняють часті замерзання та відтавання води. Саме тому взимку бруківка потребує особливої уваги.

Приберіть сміття та бруд. Видаліть опале листя, гілки, землю та інше сміття, яке накопичується в кінці осіннього сезону. У вологу погоду це особливо важливо, щоб запобігти появі моху та цвілі. Видаліть мох і бур’яни між швами. Така рослинність не лише псує зовнішній вигляд, а й руйнує основу. Це можна зробити механічним шляхом, наприклад, спеціальними щітками або інструментами для швів. Ефективними є і спеціальні хімічні засоби, зокрема гербіциди, або, наприклад, розчин мідного купоросу.

Очистіть від плям. Якщо на бруківці є плями, їх треба видалити. Виведення плям вимагає обережності, оскільки бруківка (особливо бетонна) є пористим матеріалом. Свіжі масні плями не розтирайте, а максимально промокніть чистою ганчіркою. Негайно засипте пляму товстим шаром абсорбенту. Підійде сухий пісок, тирса, харчова сода. Залиште абсорбент на 15–30 хв. або довше, щоб увібрав якомога більше рідини, після чого обережно зметіть віником. Якщо пляма застаріла, нанесіть на неї нерозведений рідкий засіб для миття посуду або густу пасту з прального порошку. Залиште на 20–30 хв., а потім потріть нейлоновою або щіткою з жорсткою щетиною (але не металевою). Ретельно промийте гарячою або теплою водою. А ось рецепт для стійких забруднень: насипте на пляму шар соди, а потім полийте оцтом. Через 15–20 хв. потріть щіткою та змийте. Будьте обережні, оцет може трохи освітлити кольорову бруківку. Для складних плям, наприклад, від моторної оливи, існують професійні очищувачі для нафтопродуктів. Плями від фарб виводять розчинниками (уайт-спірит, ацетон) або спеціальними засобами для змивання фарби. Обов’язково перевірте дію засобу на непомітній ділянці!

Цементний наліт (висоли) також виводять спеціалізованими кислотовмісними очисниками.

Перевірте шви. Переконайтесь, що зі швів не вимився або не видалився разом із бур’янами пісок. Якщо між швами є порожнини, їх необхідно заповнити дрібним просіяним піском, що запобігатиме проникненню води та руйнуванню покриття під час заморожування. Також існують ефективні альтернативи звичайному піску для заповнення швів бруківки, які забезпечують більшу стабільність, запобігають росту бур’янів і вимиванню. Це, зокрема, цементно-піщана суміш (гарцовка). 1 частину цементу (бажано марки 400) та 5–6 частин дрібного піску змішують і ретельно замітають у шви, а потім поверхню бруківки обережно проливають водою. Вода активує цемент, і суміш твердне, фіксуючи плитку. Також у продажу є спеціалізовані розчини для затирання.

Захистіть поверхню. За можливості нанесіть на поверхню готовий водовідштовхувальний засіб. Такі засоби глибоко проникають у структуру бруківки, створюючи невидимий захисний шар і при цьому не руйнуючи її. Це зменшує водопоглинання, захищає від руйнування при замерзанні та розмерзанні й запобігає прилипанню льоду. Наносять його на чисту та повністю суху поверхню. На ділянках, де плитка забруднюється інтенсивніше (наприклад, біля автомобільної стоянки, мангала, під деревами), бажано укласти гумові килимки, декоративні решітки тощо.

Регулярно доглядайте. Взимку вчасно прибирайте з бруківки сніг, не допускаючи його ущільнення та перетворення на лід. Використовуйте для цього лише пластикові або дерев’яні лопати та щітки з м’яким ворсом. Категорично заборонено використовувати металеві лопати, ломи або інші інструменти, які можуть пошкодити поверхню. А ось такий популярний засіб боротьби з ожеледдю як сіль краще не застосовувати, оскільки сольовий розчин із часом руйнує поверхню. Тож можна просто присипати її піском.

Дуже ефективно доглядати за бруківкою допомагає мийка високого тиску, однак така техніка, на жаль, не бюджетна.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.