Мій чоловік здійснює догляд за сином, який має ІІ групу інвалідності з дитинства. Сам вже на пенсії. Чи зарахують йому такий догляд до стажу?

Олена Миколаївна. Львівська обл.

Після досягнення пенсійного віку — ні. Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність. Але за певних умов.

Період догляду зараховують до страхового стажу, якщо людина, котра здійснювала догляд:

* є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

* не працювала в такий період;

* отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

При дотриманні таких умов період догляду враховують до страхового стажу людини, оскільки згідно зі ст.11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соцзахисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року (після впровадження персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), то заробіток за цей період враховують у розмірі мінімальної заробітної плати. У разі доцільності зазначений період «оптимізується» (вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнта заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком).

Радимо звернутись до місцевого пенсійного фонду, щоб уточнити розмір внесків, які брались для розрахунку пенсії в період здійснення догляду.