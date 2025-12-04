Крім завершення репродуктивного періоду, менопауза — це етап фізіологічних і психологічних змін. Часом найбільш вразливою для психічного здоров’я, за даними досліджень, є перименопауза, тобто перехідні роки до дати остаточного припинення менструацій (власне менопаузи), зазначають у Центрі громадського здоров’я України. Як же цей період впливає на психічне здоров’я і як підтримати себе або близьку жінку, котра проходить через спричинені ним зміни?

* Часті прояви перименопаузальних коливань гормонів:

— дратівливість;

— втома та ангедонія (втрата радості);

— порушення сну;

— зниження концентрації уваги;

— відчуття «емоційного вигорання».

* Психічне здоров’я під її впливом.

Масштабне загальнонаціональне дослідження здоров’я жінок у США SWAN показало: ймовірність розвитку депресивних симптомів під час перименопаузи зростає майже вдвічі порівняно з пременопаузою (періодом, коли ще є регулярні чи нерегулярні менструації і жінка перебуває в репродуктивному віці. Гормональні зміни можливі, але помітних змін у тілі ще немає).

Особливо вразливими є жінки без попередніх епізодів депресії — саме у них частіше з’являються прояви пригніченого настрою, що здаються новими й незвичними.

Важливо, що депресія в цей період часто маскується під «звичайну втому» чи «вікові зміни», тому може залишитися непоміченою.

До 60 відсотків жінок у перименопаузі та постменопаузі (період у 12 місяців без менструацій) стикаються з проблемами зі сном. Безсоння не лише виснажує, а й підсилює тривогу та емоційну нестабільність. Дослідження доводять, що порушення сну є і наслідком, і причиною змін психічного стану.

* Допомогти собі.

Розмовляйте про свої переживання. Відвертість із лікарем, партнером чи близькими — перший крок до полегшення стану.

Проходьте скринінг депресії чи тривоги. Навіть короткі опитувальники допомагають вчасно виявити симптоми.

Звертайтеся до фахівців. Поєднання підтримки гінеколога, психіатра та психолога — найефективніший підхід.

Дотримуйтеся режиму сну та рухової активності. Це — базова профілактика депресії. Регулярна рухова активність, щонайменше 150 хв. на тиждень, може суттєво покращити якість сну і знизити рівень тривоги.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо замісної гормональної терапії (ЗГТ): вона може бути корисною за наявності виражених симптомів депресії чи тривожності, але обрати її може лише лікар за індивідуальними показаннями.

* Підтримати інших.

Слухайте жінку, котра переживає менопаузу, без осуду. Не знецінюйте її досвід словами «усі через це проходять» чи «це просто гормони». Краще сказати: «Я поруч. Якщо хочеш поговорити — я слухаю».

Коли жінка усвідомлює, що її почуття важливі, це вже саме по собі знижує рівень стресу.

Уникайте жартів із приводу настрою чи «припливів».

Навіть якщо здається, що це безневинно, жарти можуть викликати сором або ізоляцію. Менопауза — не «жіноча примха», а складний фізіологічний процес.

Допомагайте знизити навантаження.

Хронічна втома підсилює тривожність і депресивні симптоми. Якщо ви:

— партнер — переберіть на себе побутові обов’язки, де це можливо;

— член родини — допоможіть у побуті, догляді за дітьми чи батьками;

— друг — запропонуйте допомогу чи просто будьте поруч у разі потреби.

Заохочуйте турботу жінки про себе.

Підтримуйте ініціативу жінки в тому, що допомагає їй відновлюватися: прогулянки, спорт, терапія, спілкування з друзями. Скажіть: «Може, підемо разом на йогу?» або «Я підтримаю тебе, якщо вирішиш звернутися до психолога».

Створюйте безпечний простір.

Менопауза може спричинити зміни в самооцінці, тілі, сексуальності. Важливо дати жінці відчути, що вона не втратила своєї привабливості та значущості: «Ти для мене важлива не через те, скільки тобі років, а через те, хто ти є».

Підтримка не завжди означає поради.

Іноді краще просто бути поруч. Присутність, увага і щирість — найважливіші форми турботи.