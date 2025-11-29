Президентом підписаний Закон №4670-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій», яким встановлено чіткі вимоги до якості мобільного інтернету та посилено контроль за роботою операторів, інформує Мінцифри.
Ключові зміни
- Швидкість стає обов’язковим стандартом.
Оператори більше не зможуть посилатися на «теоретичні» швидкості. Кількість мегабіт на секунду стане офіційним показником якості, якого компанії зобов’язані дотримуватися.
- Користувачі зможуть впливати на якість зв’язку.
Українці матимуть можливість робити спідтести на смартфонах, а дані про реальну швидкість передаватимуться до НКЕК. Регулятор отримуватиме об’єктивну картину покриття та зможе оперативно реагувати на проблемні зони, прогалини у зв’язку та вимагати від операторів поліпшень.
- Скасування мораторію на планові перевірки виконання ліцензій.
НКЕК знову зможе проводити регулярні перевірки виконання оператором ліцензійних умов. Це має стимулювати компанії активніше розширювати мережу, особливо в сільській місцевості та «білих плямах» покриття.
- Національний роумінг працюватиме і після завершення воєнного стану.
Користувачі й надалі зможуть перемикатися на інших операторів у випадках надзвичайних ситуацій або відсутності сигналу їхнього основного оператора.
Залишити відповідь