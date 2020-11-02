З 1 січня 2021 року, після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» (далі — Закон) змінюються правила мікрокредитування.

ОБМЕЖЕННЯ СУМ ШТРАФІВ І ПЕНІ

Із моменту набрання чинності Законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (зараз — 5000 грн), відноситимуться до споживчих кредитів, і такі відносини регулюватимуться Законом України «Про споживче кредитування». Також Законом встановлено, що максимальна загальна сума штрафів і пені не може перевищувати подвійний розмір одержаної споживачем суми, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

ЗАБОРОНА ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

Надзвичайно важливим для споживачів мікрокредитів є закріплення на законодавчому рівні заборони зміни процентної ставки за кредитом, порядку її обчислення, порядку сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача.

ПРО КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ

Відтепер обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання й поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». У разі ненадання такої згоди споживачем, кредитодавець повинен відмовити в укладенні договору та здійсненні кредитної операції. Ще однією новацією є встановлення обов’язку для кредитодавця безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Наступним нововведенням є скорочення строку внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей. Раніше на дану процедуру законодавством передбачалося 7 днів, тепер же цей строк обмежений 2 днями.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ КРЕДИТІВ

Закон обмежує можливість отримувати безмежну кількість швидких кредитів без наміру їх повертати.

ПРО РИЗИКИ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ

Фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт споживчого кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику суми, що не перевищує мінімальну заробітню плату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату. Але Національний банк України анонсував встановлення вимоги до фінансових компаній стосовно розміщення істотних характеристик кредитних продуктів (зокрема й мікрокредитів) на своїх веб-сайтах. Перед тим, як взяти кошти в мікрофінансових організаціях, обов’язково уважно перечитайте всі пункти наданого вам кредитного договору. Не допускайте прострочення платежів за кредитним договором та користуйтеся послугами лише перевірених компаній із гарною репутацією.

Джерело: https://minjust.gov.ua/