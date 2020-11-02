Дуже люблю цю травичку – любисток. Використовую усі її частини. Свіже листя кладу на хліб із маслом і маю цілющі ароматні бутерброди. Як колись наші бабусі, мию любистковим відваром волосся. А чи знаєте ви, що й корені любистку корисні? Важливо, що цілющими стають лише на другий, а то й на третій-четвертий рік вегетації. Якщо вирощуєте любисток із метою отримання коренів, намагайтесь не зрізувати з куща надто багато зелені. Заготовляти їх час восени.

Корені ретельно очищаю від землі, мию та розрізую на шматки довжиною 10–15 см. Особливо товсті розрізую ще й уздовж і підв’ялюю у добре провітрюваному приміщенні (можна нанизати на мотузку), потім підсушую у затінку та на батареї. Якщо у вас є електросушарка, можна скористатись нею, однак температуру для висушування треба виставляти не вище 35 градусів, щоб не вивітрювались поживні речовини.

Висушені кореневища зберігаю у полотняних або паперових мішках у прохолодному вентильованому місці не більше двох років. Важливо пам’ятати, що висушені корені швидко вбирають вологу й можуть уражуватися грибками, тому їх слід зберігати в сухому приміщенні. Також не можна зберігати любисток поряд із іншими травами, оскільки його запах настільки сильний, що трави вбирають його. Можна розмолоти висушені кореневища на кавомолці. А щоб зберегти свіжими, їх складають у ящик чи іншу тару, пересипавши піском, та зберігають у підвалі, як моркву. А ще сирі корені довго зберігаються в холодильнику. Що з ними роблю? О, багато чого! Передусім додаю як приправу до м’ясних страв, рагу.

Корені любистку мають лікувальні властивості. Відвар із них є ефективним сечогінним, протинабряковим, відхаркувальним, кровоочисним, протиспазматичним і тонізуючим засобом. Помічний при хворобах серця, шлунковокишкового тракту, неврозах. Як готувати відвар: 6 г коренів залийте склянкою води, прокип’ятіть 10 хв. на мінімальному вогні, настоюйте 4 год. та профільтруйте. Приймати за півгодини до їжі по ст.л. тричі на день.

Настій: ст.л. коренів любистку залити 500 мл окропу, настояти годину. Профільтрувати та приймати по пів склянки перед їжею 4 рази на день. Це хороший засіб при хворобах нирок. Можна приймати на кінчику чайної ложки тричі на день порошок кореня любистку або ж натщесерце пожувати 3–5 г висушеного кореня. Це добре заспокоює нерви!

Чай із коренів допомагає при здутті живота, а ця проблема часто дошкуляє багатьом людям немолодого віку.

Настоянка спиртова сирих коренів: на 1 частину свіжих коренів – 3 частини спирту. Настояти 2 тижні. Приймати по ст.л., розводячи невеликою кількістю води, тричі на день перед їжею. Краще не ковтати одразу, а певний час потримати в роті. Це сечогінний та тонізуючий засіб.

Зовнішньо відвар кореня любистку можна використовувати для ополіскування волосся, аби краще росло та міцним було. Не можна вживати препарати любистку в період вагітності, а також тим, у кого геморой, бо спричиняє приплив крові до таза!

Сподіваюсь, моя розповідь вам допоможе.

Тетяна НЕЩЕРЕТ. Житомирська обл.