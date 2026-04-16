Окрім традиційних яблунь і груш, у саду не завадить висадити чагарники, плоди яких є справжніми природними ліками. Вони зазвичай невибагливі, стійкі до морозів і, окрім користі, дуже прикрашають ділянку.

Калина звичайна

Одного куща достатньо, щоб забезпечити вітамінами та надійним щитом від застуди всю родину. Навесні калина вкривається піною квітів, і це неймовірно красиво! Існує декоративний різновид — Бульденеж. Але цілющих плодів він не дає.

Де садити? Калина полюбляє вологі місця та напівтінь. Часто садять біля криниць або паркану. Нерідко ця рослина не приживається з першого разу саме тому, що їй не вистачає вологи.

Користь . У народі кажуть: «Калина від ста хвороб». І недаремно, адже це потужний імуностимулятор і засіб від застуди. Плоди калини містять у півтора-два рази більше вітаміну С, ніж лимон. Має бактерицидні та протизапальні властивості, а ще чудово підтримує серце та судини, допомагає знизити артеріальний тиск, має легку сечогінну дію, знімає набряки серцевого походження. Калину здавна називали «жіночою ягодою», адже містить аналоги жіночих гормонів фітостерини.

Порада! Ягоди краще збирати після перших заморозків — тоді зникає зайва гіркота.

Глід

За красою та користю не поступається калині. Нині є великоплідні сорти, серед них глід Арнольда, Китайський великоплідний та інші. До речі, існують навіть сорти з жовтими плодами. А ось сорт Поль Скарлет — надзвичайно декоративний, але безплідний. У травні–червні це дерево перетворюється на рожево-червону хмару.

Де садити? Найкраще підійде добре освітлена, сонячна ділянка з родючим суглинистим ґрунтом і глибоким заляганням ґрунтових вод.

Користь. Глід називають «хлібом для серця». Плоди сприяють зміцненню серцевого м’яза, посилюють кровообіг у судинах серця та головного мозку і допомагають при серцевій недостатності. Ягоди стабілізують артеріальний тиск (особливо при гіпертонії) та ефективно усувають аритмію і тахікардію. Настої глоду знімають нервову збудливість, допомагають при хронічній втомі, стресах і покращують якість сну.

Порада! Оскільки глід має колючки, його можна використовувати для створення непролазних живоплотів.

Шипшина

Чи не найближчий родич троянди, на місці квітів якого після цвітіння утворюються цілющі плоди.

Де садити? Для шипшини ідеально підходять найбільш сонячні та відкриті ділянки, оскільки в тіні погано цвіте і дає низький урожай. Найкраще висаджувати на невеликих підвищеннях із родючим ґрунтом, уникаючи низин із застоєм води, який згубно діє на коріння.

Користь . Завдяки надвисокій концентрації вітаміну С (у десятки разів більше, ніж у цитрусових) шипшина є найпотужнішим природним засобом для профілактики та лікування застуд і вірусних інфекцій. Плоди зміцнюють стінки капілярів, роблять їх еластичними, допомагають знизити рівень «поганого» холестерину та нормалізують артеріальний тиск. Мають потужну протизапальну дію, покращують роботу травного тракту, завдяки високому вмісту заліза та вітамінів групи B стимулюють вироблення еритроцитів крові.

Порада! Кущі потрібно регулярно обрізати, аби не утворювали непролазні зарості.

Обліпиха

Найважливішою особливістю обліпихи є її агресивна поверхнева коренева система. Коріння розростається далеко за межі крони і дає дуже багато порості. Крім того, через цю особливість під обліпихою не можна перекопувати ґрунт або садити інші рослини, оскільки пошкодження кореня призводить до всихання всього куща або появи ще більшої кількості порості.

Де садити? Найкраще — на сонячних, відкритих ділянках з легким піщаним або суглинним ґрунтом, оскільки обліпиха надзвичайно світлолюбна і не виносить затінення. Любить нейтральну кислотність і гарний дренаж.

Користь . Завдяки рекордному вмісту каротиноїдів та жирних кислот обліпиха прискорює відновлення тканин, допомагає гоїти слизову оболонку шлунка при виразках та гастритах і лікувати пошкодження шкіри. Велика кількість вітаміну Е та антиоксидантів захищає клітини від старіння, покращує стан волосся та стимулює вироблення колагену. Омега-7 жирні кислоти допомагають знизити рівень холестерину, зміцнюють стінки судин і стримують запальні процеси. А ще обліпиха підтримує імунітет і гостроту зору та нормалізує нервову систему.

Порада! Переважна більшість сортів — дводомні рослини. Щоб був урожай, потрібно садити «чоловічий» кущ для запилення і «жіночі» для ягід. Одного «хлопчика» вистачить на 3–5 «дівчаток».

Кизил

Одна з найбільш ранньоквітучих рослин у саду. Щоправда, квіти мають специфічний, не дуже приємний запах.

Де садити? Найкраще — на сонячних або злегка затінених ділянках з родючим, добре дренованим ґрунтом, що містить достатню кількість вапна.

Користь. Містить багато пектинів і органічних кислот, які допомагають організму виводити токсини та сечову кислоту, а також ефективно стимулюють апетит і покращують роботу шлунка. Завдяки високому вмісту рутину (вітаміну Р) кизил зміцнює стінки капілярів і вен, що корисно при варикозі та набряках ніг, а також допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Містить рекордну кількість вітаміну С. Чудово знімає втому, відновлює сили після хвороб і підвищує загальний тонус організму.

Порада! Плоди можна зібрати не зовсім достиглими та розкласти на кілька днів для достигання, оскільки перестиглі швидко осипаються. З кизилу виходять надзвичайно смачні варення, компоти та спиртові настоянки.

Катерина ОКУНЬ.