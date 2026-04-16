Умови призначення житлової субсидії визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабміну від 21.10.95 №848, нагадують у ПФУ.

Призначення житлової субсидії відбувається у два етапи:

— визначення права домогосподарства на призначення житлової субсидії;

— визначення її розміру.

Згідно з підпунктом 3 пункту 14 зазначеного Положення перебування особи за кордоном понад 60 днів у період воєнного стану та двох місяців після його припинення або скасування — не є підставою для відмови у призначенні субсидії домогосподарству загалом. Тобто перебування осіб за кордоном понад 60 днів (у періоді, за який враховують доходи для призначення житлової субсидії) під час воєнного стану не впливає на право домогосподарства на її призначення.

Водночас пунктом 24 Положення визначено, що осіб, які на день призначення субсидії перебувають за межами країни понад 60 днів, не включають до складу домогосподарства і розмір субсидії для таких осіб становить 0,00 грн. Це означає, що соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на таких осіб не розраховують та доходи їхні при призначенні субсидії не враховують.

Отже, якщо всі члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів, за адресою їхнього проживання фактично відсутні особи, на яких можуть бути розраховані соціальні нормативи та, відповідно, розмір житлової субсидії. Тобто державна підтримка не надається домогосподарству, в якому жодна особа фактично не проживає та не споживає комунальні послуги в межах встановлених норм.

Якщо за кордоном понад 60 днів перебуває один чи кілька членів домогосподарства, а інші — проживають в Україні, то такому домогосподарству житлову субсидію призначають і соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховують лише на тих, хто фактично проживає за адресою домогосподарства. Особу (осіб), яка перебуває за кордоном, для розрахунку субсидії до складу домогосподарства не включають.