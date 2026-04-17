У вересні минулого року Мінсоцполітики запустило програму пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій.

Умови участі у програмі прості — не мати іншого житла, крім того, що розташоване в районі активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, та працювати офіційно, зазначають у відомстві.

ВПО та мешканці прифронтових територій можуть претендувати на пільгову іпотеку від держави, коли за рахунок бюджету покривається 70 відсотків першого внеску, 70 — щомісячних платежів та до 40 тис. грн надається на компенсацію вартості послуг разової комісії банку. Своєю чергою, ВПО, які отримають пільгову іпотеку, повинні будуть виплатити 30 відсотків першого внеску та 30 відсотків платежів щомісяця. Для цього держава лише на цей рік заклала 4,4 млрд гривень.

На іпотеку можуть претендувати людина або члени її родини, котрі не мають іншого житла, крім того, що розташоване в районі активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до житла:

— максимальна вартість — до 2 млн грн;

— для ВПО — нерухомість не старше 20 років.

Для громадян із прифронтових територій — діють чинні правила «єОселі» (нерухомість не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними).

Алгоритм оформлення іпотеки

Подати заявку на «єОселю» в застосунку «Дія». Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту. Надати банку необхідний пакет документів і заяву на отримання компенсації від держави. Банк передає заяву до Пенсійного фонду України. ПФУ перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.

Перерахунок коштів ПФУ відбувається лише після сплати 30 відсотків першого внеску ВПО. Подальша щомісячна оплата, 30 відсотків від людини і 70 — від держави, відбувається за графіком, який встановить банк. У разі прострочення сплати щомісячного платежу виплата державної допомоги призупиняється до моменту його погашення.

Наразі у програмі беруть участь 10 банків: АТ «ОЩАДБАНК»; АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; АБ «УКРГАЗБАНК»; АТ «КБ «ГЛОБУС»; АТ «СКАЙ БАНК»; АТ «СЕНС БАНК»; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; АТ «ТАСКОМБАНК»; АТ «BISBANK»; АТ «АБ «РАДАБАНК».

Історії отримувачів

Катерина Анісімова вимушено покинула своє рідне місто Добропілля, що на Донеччині, у 2022 році. З того часу проживає в Києві. Вже цього року побачила у новинах інформацію про те, що держава розширює програму іпотечного кредитування для ВПО та жителів прифронтових регіонів. За два тижні вдалося оформити всі документи та придбати житло в іпотеку. Тепер Катерина власниця нової квартири в ЖК «Європейські Липки».

Денис Вознесенський до повномасштабного вторгнення росії мешкав у прифронтовому регіоні на Сумщині. Покидати рідне місто довелося влітку 2024 року. З того часу почав цікавитись програмами кредитування для ВПО.

«Я подався, як тільки було проанонсовано програму компенсації (у вересні 2025 року — ред.). Від моменту подачі заявки до банку до моменту оформлення договору минуло не більше трьох тижнів», — розповідає Денис.

Власник нового житла переконаний, нова програма корисна для тих, хто втратив житло.