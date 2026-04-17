Українські військові, які зазнали поранень у бою, можуть отримати медаль «За поранення» — її вручають як чинним військовослужбовцям, так і після звільнення зі служби, а оформлення відбувається на підставі медичних документів і підтвердження участі в бойових діях. У Міноборони детально пояснюють, хто саме з військовослужбовців має право на цю відзнаку, за яких умов її надають, яка процедура оформлення.

Медаль «За поранення» — відомча нагорода Міноборони України за бойові поранення, отримані під час захисту країни. Її запроваджено у 2019 році, до того в українській системі нагород не було окремого символу визнання жертви та мужності захисників.

Кому призначена

Відзнака за поранення призначена для військовослужбовців ЗСУ, котрі отримали легке або важке поранення. Головна умова — поранення безпосередньо в ході бойових дій під час захисту держави. До них прирівнюються травми та каліцтва в полоні.

Важливо. Медаль «За поранення» також можуть отримати особи, звільнені в запас або у відставку, які були поранені під час військової служби, але не були нагороджені.

Як отримати

Для отримання цієї відзнаки треба звернутися до командування. Далі відбуваються наступні етапи:

— збір нагородних матеріалів;

— підготовка подання, у якому вказується ступінь важкості поранення; додається копія медичного висновку про ступінь тяжкості травми (висновок ВЛК про легке чи важке поранення);

— кінцевий етап — реалізація наказу Міністра оборони щодо нагородження із подальшим врученням відзнаки.

Документи разом із копіями медичних довідок надсилають до вищого органу військового управління або безпосередньо Міністру оборони через Департамент кадрової політики Міноборони.

Після цього відбувається перевірка нагородних матеріалів на відповідність факту отриманого поранення під час виконання бойових (спеціальних) завдань по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Якщо всі дані підтверджено, готується проєкт наказу Міністра оборони про нагородження медаллю «За поранення».

Після звільнення зі служби

Тут процедура дещо відрізняється, оскільки взаємодія йде через ТЦК та СП за місцем постановки на облік (проживання).

Необхідно зібрати копії документів: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, військовий квиток (з відміткою про звільнення) і висновок ВЛК з відомостями про поранення.

Наступним кроком є звернення до ТЦК, де особа перебуває на обліку, і подання заяви на ім’я начальника ТЦК із проханням порушити клопотання перед Міністром оборони про нагородження медаллю «За поранення». До заяви додають копії документів.

ТЦК перевіряє документи та надсилає подання до відповідного кадрового органу. Далі наказ про нагородження видає Міноборони, а медаль і посвідчення передають до ТЦК та СП для вручення.

Чи дає право на пільги

Відомча відзнака сама по собі (на відміну від державних нагород) не є підставою для пільг і соціальної допомоги.

Однак факт бойового поранення є підставою для виплат або пільг у разі отримання статусів, які оформляються фактично на основі тих самих документів, що потрібні для медалі.

Зокрема поранення під час виконання бойового завдання у районах ведення бойових дій дають беззаперечне право на отримання статусу УБД. А якщо поранення призвело до втрати працездатності — на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Обидва статуси мають відповідні пакети соціальних пільг.