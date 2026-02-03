У холоди в багатьох ситуаціях у пригоді стане старий перевірений і надзвичайно ефективний засіб від багатьох недуг — обліпихова олія. Це природний концентрат вітамінів, який століттями використовують у медицині та косметології. Її унікальність полягає в надвисокому вмісті жирних кислот Омега-3, 6, 9 та рідкісної Омега-7, а також каротиноїдів (провітаміну А).

Виготовляють продукт у буквальному сенсі з відходів — макухи обліпихи. Робити його дуже просто, і єдине, на що доведеться витратитись, — це пляшка олії.

Де використовують

* Регенерація та загоєння шкіри. Обліпихова олія стимулює відновлення тканин і має антисептичну дію. Прискорює загоєння термічних та сонячних опіків, обморожень і тріщин на шкірі. Допомагає при екземі та дерматитах, зменшуючи запалення. Активно використовують і в косметології, адже покращує еластичність шкіри, бореться з пігментацією та передчасними зморшками.

* Здоров’я шлунково-кишкового тракту. Обліпихова олія діє як м’який обволікаючий засіб, що захищає слизові оболонки. Вона покращує стан слизової, допомагає загоювати ерозії шлунка та дванадцятипалої кишки, знижує запальні процеси та кислотність шлункового соку.

* Підтримка імунітету, серця та зору. Завдяки високому вмісту вітамінів C, E та флавоноїдів ця олія є потужним антиоксидантом. Допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину, що корисно для профілактики атеросклерозу, зміцнює стінки судин і покращує кровообіг. А ще завдяки вмісту каротиноїдів підтримує здоров’я сітківки ока.

* Захворювання горла та ротової порожнини. Олію часто використовують для змащування горла та ясен, знімає запалення і біль у ротовій порожнині, пом’якшує подразнене горло та прискорює одужання.

Використовуємо дозовано

Загальна рекомендована доза для дорослих при хворобах шлунка — ч.л. тричі на день. Найкраще приймати за 20–30 хв. до їди. Це дозволяє олії обволікати слизову оболонку шлунка до того, як почне виділятися шлунковий сік. Курс зазвичай становить 3–4 тижні. Після цього потрібно зробити перерву на 1–2 місяці.

Для зміцнення імунітету та профілактики хвороб достатньо приймати ч.л. один раз на день вранці натще. Для серця та судин рекомендується вживати по ч.л. двічі на день протягом місяця.

У перший день почніть з пів чайної ложки, щоб перевірити реакцію організму: чи немає алергії або сильного розладу шлунка. Олію краще не запивати. Якщо дуже хочеться — зробіть один ковток чистої води. Після відкриття зберігайте пляшку в холодильнику і щільно закривайте кришку. Під дією світла й тепла олія швидко окислюється і стає гіркою.

Особливості зовнішнього прийому

У косметології для збагачення косметики 1–2 краплі олії додають у разову порцію нічного крему безпосередньо перед нанесенням. Дуже ефективні також маски для сухої шкіри: змішайте ч.л. олії з одним яєчним жовтком або столовою ложкою меду. Нанесіть на 15 хв., потім змийте теплою водою.

Обліпихова олія — найкращий засіб від «заїд» у кутиках рота та сильного лущення губ. Просто змащуйте їх кілька разів на день. Обліпиха стимулює ріст волосся і допомагає при лупі. Підігрійте трохи олії на водяній бані й за годину до миття увітріть у корені волосся. Одягніть шапочку для душу та обгорніть рушником. Якщо січуться кінчики, за 30 хв. до миття голови нанесіть на них кілька крапель олії.

Для загоєння пошкоджень шкіри стерильний марлевий тампон змочують в олії, прикладають до ураженої ділянки та фіксують бинтом на 2–3 год. або на ніч. Таке лікування дуже ефективне при тріщинах на п’ятках, сухості ліктів або при ранах, що затягуються. При нежитю внутрішню поверхню ніздрів змащують ватною паличкою, змоченою в олії. При болю в горлі роблять полоскання: ч.л. олії на склянку теплої води з содою.

І — протипоказання

Як і будь-які ліки, обліпихову олію не вживають, не порадившись перед тим із лікарем. Зокрема, якщо у вас є камені в жовчному міхурі, холецистит чи хронічний панкреатит, прийом олії натщесерце може спровокувати загострення.

Важливо! Обліпихова олія — це засіб не першої допомоги, а регенерації. Її не можна наносити на шкіру одразу після опіків, обморожень або травм, адже створює на поверхні щільну жирну плівку, і цим можна лише погіршити ситуацію. Її використовують лише тоді, коли після травми минуло 2–3 дні, поверхня рани стала сухою або почали формуватися нові тканини. На цьому етапі каротиноїди та вітамін Е прискорюють поділ клітин, пом’якшують кірку, щоб не тріскалася, і мінімізують ризик появи шрамів.

Катерина ОКУНЬ.