Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабміну від 20 березня 2022 року №332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», допомога на проживання ВПО продовжується на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховують доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому ухвалюють рішення про призначення допомоги.

Оскільки з 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн, то допомога на проживання ВПО продовжується на наступний період за умови, що сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10380 грн (2595 грн х 4).

У ПФУ також нагадують, що без урахування сукупного доходу сім’ї допомога на проживання ВПО продовжується: отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує 10380 грн; особам з інвалідністю I та II групи; дітям з інвалідністю віком до 18 років; дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).