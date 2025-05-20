Якщо втомилися, втрачаєте сили, притуліться плечима до стовбура дерева і так постійте чи посидьте (тільки не на холодній землі!) 30–45 хв. Втома мине, бадьорість прийде. Враження таке, начебто дуб поділився з людиною своєю невичерпною могутньою енергією. Але, за легендою, людина неодмінно має бути доброю і чистою помислами та душею. Із прадавніх часів дотримувалися «золотого» правила: ліжечко для новонародженого хлопчика майстрували виключно з дуба, щоб дитина росла здоровою та міцною, як те віковічне дерево.

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Фенологи стверджують: коли зацвів дуб, то прийшло літо. Але в тому далеко не яскравому та непримітному цвіті є лікувальна користь. Наприклад, якщо кровоточать ясна, то допоможе саме цвіт дуба: 2 ст.л. сушеного подрібненого цвіту залити 200 мл окропу. Настояти під кришкою 20 хв. Процідити. Полоскати ротову порожнину 3–4 рази на день. Щоразу готувати свіжий настій.

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Шлункова кровотеча: 2 ст.л. подрібненої молодої дубової кори звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настоювати мінімум 8 год. Уранці процідити. Настій (але тільки теплим) пити по 100 мл 4–5 разів на день у перервах між вживанням їжі.

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При флюсі для полоскання ротової порожнини використовують відвар із молодої кори дуба. Готують з розрахунку 2 ст.л. подрібненої сировини на 0,5 л води. Доводять до кипіння і варять 10 хв. Настоюють 30–40 хв. у закритому посуді. Проціджують. Процедуру приймають 4–5 разів надень. Щоразу використовують свіжий відвар.

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Щоб позбутися грибка, двічі на день (але неодмінно ввечері перед сном) парте ноги у ванночці з листям дуба та волоського горіха: запарюють по одній жмені свіжого листя з кожного дерева на 6–7 л окропу. Настоюють у закритому посуді до оптимальної для процедур температури. Не проціджують. Процедуру приймати 10–15 хв. На жаль, лікування належить до сезонних.

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Мазь від пролежнів: сушені подрібнені на порошок ядра жолудів змішати з вершковим маслом (1:4). Злегка нагріти на водяній бані. Отриману мазь наносити на уражені ділянки шкіри.

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Ошпарення, опіки: наприкінці літа на листі дуба можна побачити кулясті нарости — горішки-гали. З них готують настій (4–5 ст.л. сировини на 1 л окропу). Коли охолоне, проціджують і використовують для примочок. На жаль, лікування належить до сезонних, бо настій готують тільки зі свіжих «горішків».

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Щоб позбутися шкірних захворювань (навіть «прихованих», тобто тих, про які й не підозрюєте, але вони вже розвиваються), у лазні використовуйте віники з дуба.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.