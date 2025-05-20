Однією з найнебезпечніших грибкових хвороб аґрусу є американська борошниста роса (сферотека). Вона завдає значної шкоди врожаю та ослаблює кущі. Сприяє розповсюдженню грибка тепла та волога погода.

Перші ознаки захворювання помітні вже у травні, після цвітіння, а триває зараження протягом усього літа. На нижньому боці листя з’являється білий наліт зі спор, які розносяться вітром, дощем, комахами. Потрапляючи у сприятливі умови, спори проростають у нову грибницю. За сильного ураження листова пластина вкривається нальотом з обох боків, таке листя припиняє ріст, скручується, стає гофрованим. Пагони також припиняють ріст, скручуються і засихають. Уражені ягоди часто опадають, стають непридатними до вживання.

Боротьба зі сферотекою потребує комплексного підходу і включає агротехнічні заходи, народні методи та використання хімічних препаратів.

АГРОТЕХНІКА

Обирайте сорти аґрусу, стійкі до американської борошнистої роси: Колобок, Оксамит, Красень, Малахіт, Фінік та інші. Намагайтеся не загущувати посадки, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря між кущами. Регулярно обрізуйте кущі, видаляючи загущені, слабкі та уражені пагони. Це забезпечить кращий доступ повітря та зменшить вологість, що стримує розвиток грибка. Обрізувати краще восени або рано навесні до розпускання бруньок. Уражені пагони необхідно спалювати. Восени ретельно збирайте та спалюйте опале листя й уражені ягоди, оскільки в них можуть зимувати спори грибка. Уникайте надмірного внесення азотних добрив, бо це може сприяти розвитку борошнистої роси. Натомість використовуйте збалансовані комплексні добрива, особливо з підвищеним вмістом калію та фосфору. Поливайте аґрус під корінь, уникаючи потрапляння води на листя та ягоди.

НАРОДНІ МЕТОДИ

Обприскування настоєм гною: 1 частину коров’яку залийте 3 частинами води та настоюйте 3 дні. Розведіть настій потрійною кількістю води та обприскуйте кущі ввечері або в похмуру погоду. Починайте з нижніх гілок: так зменшите шанси пропустити якісь ділянки. Бактерії, що містяться у такому розчині, знищують грибницю збудника борошнистої роси. Починають обприскування з першою появою хвороби на пагонах, проводять увечері. До речі, цей спосіб боротьби я знайшов у одному з наукових посібників із захисту рослин ще 1965 року випуску. Зарадить також обприскування настоєм попелу: 2 кг деревного попелу залийте 10 л окропу, настоюйте протягом доби, періодично помішуючи. Процідіть та обприскуйте кущі тричі через день. Дієвим засобом боротьби є також обприскування молочною сироваткою: розведіть 1 л сироватки в 9 л води та обприскуйте кущі для профілактики та на початкових стадіях захворювання.

ХІМІЧНІ ПРЕПАРАТИ (ФУНГІЦИДИ)

У випадках сильного ураження або для профілактики можна використовувати хімічні фунгіциди: Хорус, Топаз, Магнікур, мідний купорос та інші. При використанні хімічних препаратів обов’язково дотримуйтесь інструкцій, а також постійно чергуйте різні препарати. А ще знижує розвиток хвороби позакореневе обприскування 1-відсотковою калійною сіллю через 10 і 20 днів після цвітіння, після збирання плодів і ще раз через 10 днів.

Регулярно оглядайте свій аґрус, дотримуйтесь агротехнічних рекомендацій та вчасно вживайте профілактичних заходів.

Іван СИМАКОВ, садівник.