Нові Правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока та молочних продуктів на агропродовольчих ринках, затверджені наказом Мінагрополітики від 25.11.2024 №4150, почали діяти в Україні від 29 квітня, інформує Держпродспоживслужба.

Тепер на агропродовольчих ринках молоко та молочні продукти можуть продаватися за наявності таких документів:

ветеринарного та/або ідентифікаційного документа, що засвідчує ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя господарства з виробництва молока щодо заразних хвороб і стан здоров’я тварини (тварин) (у документі повинні бути зазначені дата та результат дослідження тварини (тварин) на субклінічний мастит, дата щеплення проти сибірки, дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші захворювання);

експертного висновку з результатами лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та/або виготовлених із нього молочних продуктів, виданого акредитованою лабораторією, що розміщена на агропродовольчому ринку.

Зазначені Правила, сподіваються у відомстві, допоможуть удосконалити систему контролю за безпечністю молочної продукції на агропродовольчому ринку, а отже забезпечити здоров’я споживачів.