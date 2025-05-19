Зазвичай приготування голубців відкладають на вихідні, бо для них потрібно чимало часу. Але я не хочу, щоб ви переносили задоволення, тому пропоную рецепт голубців з молодої капусти. Її листочки настільки ніжні, що голубці не потребують довгого запікання.

Для голубців:

600 г курячого фаршу з філе стегна (+50 г сала, якщо філе грудинки)

150 г круглого рису

2 молоді капустини (1,5 кг)

1 цибулина

1 морквина

2–3 столові ложки олії

2–3 лаврові листки

сіль і перець за смаком

сметана для подачі

Для соусу:

200 мл томатного соку

200 мл води

сіль за смаком

Помийте рис, пересипте в каструлю, залийте 500 мл води та варіть 7–8 хв. після закипання. Потім відкиньте рис на друшляк і залиште остигати. У каструлі закип’ятіть воду та зніміть з вогню. З молодої капусти виріжте качан, та занурте в окріп на 2 хв. Виймайте, знімайте перші м’які листочки та повертайте капустину назад в каструлю.

Цибулину наріжте середнім кубиком і посмажте на розігрітій пательні в олії до м’якості та золотавості. Додайте до фаршу рис та цибулю, посоліть, поперчіть і добре вимішайте.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. З кожного капустяного листочка зріжте тверду частину. Викладаючи столову ложку фаршу в капустяний листок, сформуйте голубці. Викладіть їх у форму для запікання розміром 30х20 см. У мене вийшло 11 штук.

Морквину почистіть, натріть крупно та викладіть на голубці. Для соусу змішайте томатний сік, воду, посоліть за смаком і залийте голубці. Він має повністю їх покрити. Додайте 2–3 лаврові листки. Накрийте форму фольгою та запікайте 40 хв. за температури 180 градусів.

Готові голубці з молодої капусти подавайте гарячими зі сметаною.