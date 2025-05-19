Лілійники зацвітають наприкінці червня — на початку липня. Тож весна та початок осені є найсприятливішим часом для їх ділення. Адже розростаються досить швидко, і якщо не ділити, вже за кілька років їм стане тісно поруч, а це негативно позначатиметься на цвітінні. До того ж ділення є одним із найпростіших способів розмноження цих квітів. Зазвичай ділити слід кожні 4–5 років. Із дорослих кущів можна одержати до 10 рослин.

Передусім оберіть зрілу здорову рослину. За день до ділення ретельно полийте.

РОЗДІЛЯЄМО КУЩ

Обережно викопайте його, намагаючись не пошкодити кореневу систему. Для цього відступіть від стебел приблизно на 20–30 см. Обтрусіть з кореневища землю та промийте його водою. Огляньте кореневище: ви побачите окремі розетки листя, що нагадують віяла з власними коренями та бруньками. Гострим ножем акуратно розділіть кущ на декілька частин. Кожна діленка повинна мати хоча б 2–3 здорові розетки листя та достатньо коренів. Важливо: нерідко продавці з метою економії, надто ж коли йдеться про цінні сорти, продають зовсім невеличкі діленки з тоненьким слабеньким корінцем. Однак чим слабкіша та дрібніша буде діленка, тим менше в неї шансів прижитись на новому місці.

ГОТУЄМО МІСЦЕ

Лілійники люблять сонячні ділянки з родючим ґрунтом. Однак коли йдеться про старі малоцінні сорти з простими оранжевими квітами, то вони зазвичай приживаються на будь-яких ділянках. Ба більше: це страшенний агресор, який годі вивести. І зовсім інша річ, коли висаджуєте нові цінні сорти: розмножуються вони далеко не так швидко і потребують певних умов. Для лілійників дуже важливо, аби не вимокала коренева шийка. Адже, на відміну від лілій, це кореневищні, а не цибулинні рослини.

ПОСАДКА

Для посадки діленок викопайте ямки, достатні для розміщення кореневої системи. За потреби додайте до ґрунту компост або перегній. Відстань між діленками витримують не менше 30 см. Щоб зменшити випаровування та знизити навантаження на кореневу систему, листя можна наполовину або на третину вкоротити. Розмістіть діленки в ямках, розправте коріння та засипте землею. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Добре полийте посаджені лілійники, також регулярно підживлюйте протягом періоду приживлювання. Можна замульчувати ґрунт навколо рослин торфом або компостом. Якщо о цій порі буде сонячна спекотна погода, перший час притінюйте молоді рослини в найбільш жаркі години.

Якщо немає потреби розділяти весь кущ, можна злегка обкопати його, оголити коріння лише з одного боку та обережно відділити частину кореневища. Утворену ямку присипають землею та ущільнюють.

Тетяна БОГОВИК.