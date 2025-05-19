Йдеться про людей, котрі страждають на сезонні алергії. Навесні та влітку часто з’являється алергія на пилок рослин — поліноз. Фахівці платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» розповідають, як розпізнати алергію та дати собі раду із нею.

ХАРАКТЕРНІ ПРОЯВИ АЛЕРГІЧНОЇ РЕАКЦІЇ:

почервоніння очей, сльозотеча;

нежить, свербіння та закладеність носа;

притуплення нюху, чхання;

утруднене або прискорене дихання;

виснаження або сухий кашель.

Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, в травні активно квітнуть злакові. Існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.

ЯК АЛЕРГІКАМ ПОЛЕГШИТИ СОБІ ЖИТТЯ

Найкращий спосіб позбутися алергії — уникати алергену, але у випадку пилку рослин це може бути важко. Натомість існують різні способи зменшити інтенсивність проявів алергії.

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який вдихаєте.

Залишайтеся вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок із 10 до 15 год.

Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.

ЯКІ ЛІКИ ДОПОМОЖУТЬ

Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.

Також стануть у пригоді антигістамінні препарати. Вони продаються без рецепта, але все ж таки краще проконсультуватись із лікарем. Деякі з них спричиняють сонливість. Тому враховуйте це, якщо багато часу проводите за кермом.

Гормональні препарати, найперше кортикостероїди, можуть бути помічними, якщо страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час закладений ніс.

Зверніть увагу: перш ніж призначати собі ліки проти проявів алергії, варто звернутись до лікаря. Він визначить, які лікувальні засоби вам допоможуть, та за потреби розгляне додаткові опції лікування.