Хочу зареєструватися у центрі зайнятості як безробітна. Коли в такому разі отримуватиму виплату допомоги по безробіттю на банківську картку? І ще одне запитання: а чи утримують внески з виплати допомоги по безробіттю?

Світлана ДЯЧУК.

Виплату такої допомоги призначають на наступний день після надання статусу безробітного, відповідають у Державній службі зайнятості. Первинне нарахування проводять після першого відвідування центру зайнятості з моменту реєстрації статусу безробітного. Кожного 10, 20 та останнього дня місяця відомості передають до Держказначейства. Після цього впродовж наступних 5 днів кошти надходять на банківський рахунок. Додаткову інформацію щодо нарахувань і виплат можна переглянути у власному електронному кабінеті або проконсультуватись у кар’єрного радника в центрі зайнятості.

Щодо питання про внески з виплати допомоги по безробіттю.

Вона не оподатковується і внески з такої виплати не утримують. Більше того, період, коли особа отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), включають до страхового стажу для майбутнього нарахування пенсії, наголошують у відомстві. Це закріплено в абзаці 3 частини першої ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При виникненні додаткових запитань можна зателефонувати за безкоштовним номером 0 800 600 288 на гарячу лінію (в понеділок–четвер — з 9 до 18 год.; у п’ятницю — з 9 до 16.45 год.) та отримати кваліфіковану відповідь.