Хрумкі та ароматні часточки овочу, приправлені оливковою олією та спеціями, запечені в духовці до готовності та рум’яних підпалин.

1 невелика головка молодої капусти

3–4 мариновані огірки

200 мл густого натурального йогурту

1 чайна ложка американської гірчиці

1 чайна ложка французької гірчиці в зернах

4 столові ложки оливкової олії

сіль і чорний мелений перець за смаком

Зніміть верхні листочки з капусти та розріжте її на чверті. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Викладіть чверті капустини у форму для запікання розрізами догори. Посоліть і поперчіть за смаком та полийте олією. Поставте запікатися в розігріту духовку на 25–30 хв.

Огірки поріжте кружальцями. Для соусу з’єднайте в мисці йогурт із обома видами гірчиці. Перемішайте до об’єднання.

Готовій запеченій капусті дайте трохи охолонути, розкладіть чверті по тарілках, додайте огірки та полийте йогуртово-гірчичним соусом.