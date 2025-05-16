Хрумкі та ароматні часточки овочу, приправлені оливковою олією та спеціями, запечені в духовці до готовності та рум’яних підпалин.
- 1 невелика головка молодої капусти
- 3–4 мариновані огірки
- 200 мл густого натурального йогурту
- 1 чайна ложка американської гірчиці
- 1 чайна ложка французької гірчиці в зернах
- 4 столові ложки оливкової олії
- сіль і чорний мелений перець за смаком
Зніміть верхні листочки з капусти та розріжте її на чверті. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Викладіть чверті капустини у форму для запікання розрізами догори. Посоліть і поперчіть за смаком та полийте олією. Поставте запікатися в розігріту духовку на 25–30 хв.
Огірки поріжте кружальцями. Для соусу з’єднайте в мисці йогурт із обома видами гірчиці. Перемішайте до об’єднання.
Готовій запеченій капусті дайте трохи охолонути, розкладіть чверті по тарілках, додайте огірки та полийте йогуртово-гірчичним соусом.
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