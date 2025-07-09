У куща малини все корисне — бруньки, пагінці, цвіт, листя, молоді гілочки, молоде коріння. Та насамперед для лікування застуди, грипу, при підвищеній температурі використовують варення, джеми, сиропи з ягід, готують узвари із засушених плодів. Свіжі ягоди малини зміцнюють імунну систему, покращують кровообіг. Дещо поступаються в цьому заморожені ягоди, але й вони корисні.

Коли і як краще заготовляти

Із лікувальною метою краще заготовляти лісову малину, а не садову. Роблять це у червні–липні. Плоди сушать, розстилаючи тонким шаром, при температурі 36–38 градусів.

Найкраще ягоди консервувати з цукром (1:2).

Листки найдоцільніше зривати під час цвітіння куща. Сушити в затемненому, добре провітрюваному приміщенні.

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Що лікувати

При підвищеній температурі корисним стане узвар із сушених ягід: 100 г залити 2 л теплої води. Кип’ятити на малому вогні 4–5 хв. Настояти 20–25 хв. під кришкою. Проціджувати не варто. Пийте стільки, скільки смакує. Ягоди також можна спожити.

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Для кращого ефекту протидії грипу, застуді до листя малини додають ще й листя смородини, калини, порічок (в однаковій кількості): ст.л. сушеного подрібненого збору на 0,5 л окропу. Настояти 20 хв. під кришкою. Перед вживанням процідити. Не завадить додати ч.л. меду. Дозування таких порцій, випитих протягом дня, — індивідуальне.

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Як потогінний засіб використовують відвар однорічних стебел малини, гілочок вишні та смородини (1:1:2). 2 ст.л. щойно заготовленої подрібненої сировини залити 300 мл окропу. Кип’ятити 4–5 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити 2–3 такі порції. На ніч бажано не вживати, бо відвар має сечогінні властивості.

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Задавлене запалення легень: ст.л. подрібнених молодих відростків кореня малини (беруть тільки свіжу сировину; заготовляти можна будь-якої пори року) залити 0,5 л теплої води. Варити, допоки випарується 50 мл рідини. Настояти годину під кришкою. Процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Вживати протягом місяця. Повторити курс лікування через місяць. На жаль, лікувальний процес може бути тривалим. Врахуйте і те, що він є лише допоміжним засобом, який не зашкодить і при медикаментозному лікуванні.

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Для лікування захворювань дихальних шляхів використовують листки дикорослої малини з квітконосними стеблами вересу і травою материнки (брати порівну): ст.л. подрібненої суміші (щойно заготовленого або сушеного збору) залити 200 мл окропу. Настояти 10 хв. під кришкою. Перед вживанням процідити. Протягом дня випити 3 такі порції.

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Запалення шкіри, екзема: 7–8 жмень свіжого або сушеного листя малини залити 10 л окропу. Настоювати 20 хв. під кришкою. Перед купанням процідити у ванну з розрахунку на 50 л теплої води. Процедуру приймати по 20 хв. тричі на тиждень. Краще робити це ввечері перед сном.

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Застереження! На жаль, свіжі ягоди малини можуть спричинити алергію, зважайте на це.

Тарас ЛЕХМАН.