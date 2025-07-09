Салат з молодою капустою, помідорами та плавленим сиром. Овочева основа, яйця та сирні нотки ідеально доповнюють одна одну. Може бути як легкою самостійною стравою, так і гарніром до шашлику. Заправляємо салат густим йогуртом.
- 1 маленька головка молодої капусти
- 8–10 помідорів чері
- 1 плавлений сирок
- 1 пучечок зеленої цибулі
- пів пучечка кропу
- 2 варені яйця
- 60 г йогурту натурального
- 1 зубчик часнику
- сіль
- чорний мелений перець
Капусту нарізати тонкою соломкою. Плавлений сир і яйця натерти на середній тертушці. Помідори розрізати навпіл. Зелень посікти. У салатник викласти капусту, помідори та зелень. Додати плавлений сир і яйця. У йогурт вичавити часник, посолити, поперчити, розтерти. Заправити салат.
Сир не прилипатиме
* Зручний спосіб натерти плавлений сир — покласти його на 10–15 хв. у морозилку. Сир трохи затвердіє, добре натиратиметься й не прилипатиме до тертушки.
* Натирайте сир одразу на піцу, макарони або в миску із салатом. Тоді сир рівномірно розподілиться по страві та не склеюватиметься.
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