Як ми вже повідомляли, з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних виплат, які отримують українці, здійснює Пенсійний фонд України.

Для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зазначають у Мінсоцполітики, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соцвиплати і має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі.

Водночас збільшується кількість місць звернень за соціальними виплатами, які сплачують за рахунок коштів державного бюджету. Відтепер, крім ЦНАП і працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ. Тож сервіси стануть доступніші.

Крім того, стане швидшим розгляд заявок громадян на соцвиплати та їх щомісячне нарахування. Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему.

ЯК БУЛО РАНІШЕ

На районному, потім обласному рівні органів соцзахисту населення формували паперові відомості. Звідти їх передавали на державний рівень, де здійснювали необхідні нарахування. Після цього цілісну платіжну відомість знову передавали на обласний рівень, а область розділяла відомості для районів. І тільки після цього районні управління соцзахисту могли звернутися з нею до банку для подальших нарахувань людям.

Такий тривалий процес вимагав багато зусиль і часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соцзахисту населення.

ЯК БУДЕ

Замість обігу паперових відомостей — цифровізація процесів. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду — призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

Завдяки цифровізації всі заявки обліковуватимуть онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги.

ЗВЕРНЕННЯ

Звертатися до ПФУ можна як онлайн (доступний портал електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua/ Пенсійний фонд України і мобільний додаток), так і офлайн (Фонд має понад півтисячі сервісних центрів на підконтрольній Україні території).