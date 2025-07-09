Ми з чоловіком уже кілька років маємо інвалідність ІІ та ІІІ груп. Чи потрібно нам проходити повторний огляд для її підтвердження під час дії воєнного стану?

Ірина Дмитрівна. Рівненська обл.

Із 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування, нагадують у МОЗ. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності та мали пройти повторний огляд у 2022–2024 роках, але з різних обставин не зробили цього, проходять оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Це не стосується:

людей, яким інвалідність була встановлена пізніше — вже у 2025 році — і строк її перегляду ще не настав;

людей із безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи.

Також серед винятків:

люди, котрі перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити особистий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Оцінювання проводить експертна команда практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксують в електронній системі.

Важливо не зволікати з підготовкою: