Картоплю спочатку запікаємо у фользі, а потім доповнюємо ніжною начинкою із кисломолочного сиру з ароматом свіжого кропу. Сметана надає начинці кремової текстури, а чорний перець і часник додає легкої гостроти та пікантності.
- 5 крупних картоплин
- 300 г кисломолочного сиру
- 150 г жирної сметани
- 3 зубчики часнику
- сіль
- чорний мелений перець
- пів пучечка свіжого кропу
- зелена цибуля
Картоплю добре промийте та обсушіть. Кожну картоплину загорніть у фольгу. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 50–60 хв. до готовності.
Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Очищений часник вичавте через прес. До кисломолочного сиру додайте сметану, кріп, часник, сіль і перець за смаком. Начинку добре розітріть.
Готову картоплю дістаньте з духовки та зніміть фольгу. На кожній картоплині зробіть хрестоподібні надрізи. Намагайтеся не розрізати бульби наскрізь. Трохи примніть м’якоть виделкою. Сирну начинку викладіть усередину. Притрусіть посіченою цибулею.
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