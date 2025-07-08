Картоплю спочатку запікаємо у фользі, а потім доповнюємо ніжною начинкою із кисломолочного сиру з ароматом свіжого кропу. Сметана надає начинці кремової текстури, а чорний перець і часник додає легкої гостроти та пікантності.

5 крупних картоплин

300 г кисломолочного сиру

150 г жирної сметани

3 зубчики часнику

сіль

чорний мелений перець

пів пучечка свіжого кропу

зелена цибуля

Картоплю добре промийте та обсушіть. Кожну картоплину загорніть у фольгу. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 50–60 хв. до готовності.

Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Очищений часник вичавте через прес. До кисломолочного сиру додайте сметану, кріп, часник, сіль і перець за смаком. Начинку добре розітріть.

Готову картоплю дістаньте з духовки та зніміть фольгу. На кожній картоплині зробіть хрестоподібні надрізи. Намагайтеся не розрізати бульби наскрізь. Трохи примніть м’якоть виделкою. Сирну начинку викладіть усередину. Притрусіть посіченою цибулею.