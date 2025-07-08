Чистотіл має надзвичайно широкий спектр лікувальних властивостей. Та окрім цього, він і цінний компонент у саду. Адже містить багато корисних елементів, які після розкладання в ґрунті стають доступними для інших рослин, а ще допомагає покращити родючість ґрунту.

Тому я дуже люблю мульчувати ним грядки. Розкладаючись, зелена маса збагачує ґрунт органікою, що робить його більш поживним, пухким, повітропроникним і покращує дренаж.

Специфічний запах чистотілу може відлякувати деяких шкідників, наприклад, капустянку, дротяників і колорадського жука. Тож препаратами чистотілу користуються для лікування саду та городу. Збираю сировину до або на початку цвітіння, коли в ній найбільше активних речовин. Важливо переконатись, що в чистотілі немає дозрілого насіння. Для швидшого розкладання зелену масу подрібнюю. Для боротьби з хворобами та шкідниками саду (попелиця, медяниці, трипси, гусінь, кліщі) готую такий засіб. 3—4 кг свіжого чистотілу (вся рослина з корінням) або 1 кг сухого подрібнюю, заливаю 10 л води. Накриваю ємність і залишаю настоюватися в темному теплому місці на 24—36 год. (або до 2 діб для сухої трави). Перед застосуванням настій проціджую. Для кращого прилипання до рідини можна додати 30—40 г господарського мила. Обробку повторюю кілька разів із інтервалом у 5—7 днів. Адже для рослин це зовсім безпечно.

Надія ЛИТЯК. Черкаська обл.