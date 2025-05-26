У нас за селом у лісосмузі масово цвіте біла акація. Мені цікаво, чи можна використовувати її квіти з лікувальною метою. Якщо так, розкажіть про це детальніше.

Кирило ВРАДІЙ. Житомирська обл.

Якщо поруч вашого обійстя росте акація біла (робінія) — ви щасливчик. Адже рослина не лише красива, а й корисна. Причому гарне в ній усе: й ажурне листя, і химерно вигнуті гілочки, і, звісно ж, квіти.

Зацвітає акація у травні–червні. Її квіти містять вітаміни, мінерали, глікозиди, ефірні олії, дубильні речовини (таніни), органічні кислоти та цукри. Завдяки такому багатому хімічному складу препарати акації мають протизапальні та заспокійливі властивості, чинять сечогінну дію, сприяють виведенню сечовини з організму, позитивно впливають на імунітет, мають в’яжучу та кровоспинну дію, сприяють поліпшенню обміну речовин. Чай з квіток акації допомагає при кашлі, бронхіті та інших захворюваннях дихальних шляхів, а завдяки заспокійливим властивостям помічний при безсонні, нервовому напруженні та депресії. Також вживання чаю сприяє зниженню температури тіла при застудах та лихоманці. Відвари з квіток акації використовують для стимуляції сечовиділення при набряках, захворюваннях шлунка, нирок і сечового міхура.

Настоянки на основі акації використовують для розтирань при суглобових захворюваннях, радикуліті, ревматизмі, остеохондрозі, міалгіях, як зігріваючий, протизапальний та знеболювальний засіб, при варикозному розширенні вен та тромбофлебіті. До речі, жування свіжих квіток акації може допомогти при запаленнях ясен і стоматиті. Ванни з додаванням квіток акації мають заспокійливу дію та корисні для шкіри. Щоб зберегти лікувальні властивості, квіти слід збирати до того, як повністю розкриються.

Відвар із сушених квітів: ст.л. квіток заливають склянкою води, ставлять на повільний вогонь (краще на водяну баню) і доводять до кипіння. Варять під кришкою протягом 10–15 хв. знімають з вогню і дають настоятися протягом 30–60 хв., проціджують. Приймають по 1/4 — 1/3 склянки 2–3 рази на день за 30 хв. до їди як відхаркувальний, сечогінний, жарознижувальний засіб, при болях у шлунку. Для зовнішнього застосування охолоджений відвар використовують для полоскань при стоматиті та пародонтозі, примочок або ванночок.

Відвар зі свіжих квітів: 2 ст.л. квіток на склянку води. Їх промивають під проточною водою, заливають холодною водою в емальованій або скляній посудині, ставлять на повільний вогонь і доводять до кипіння. Зменшують вогонь до мінімуму і варять під кришкою протягом 5–7 хв. Знімають із вогню і настоюють протягом 20–30 хв., проціджують. Застосовують аналогічно відвару із сушених квітів.

Настоянка: свіжими квітами акації без гілочок і листя щільно наповнити скляну банку. Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб рідина повністю покривала рослинну сировину і залишалося трохи вільного місця до верху банки. Щільно закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце на 2–3 тижні, періодично збовтуючи. Через зазначений час процідити, добре віджимаючи квіти, перелити готову настоянку в скляну пляшку з темного скла та щільно закрити. Зберігати в темному прохолодному місці.

Настоянку застосовують для розтирань при болях у суглобах, м’язах, радикуліті і навіть п’ятковій шпорі. Є дуже хороші відгуки про ефект від лікування настоянкою квітів акації варикозних вузлів і тромбофлебітів. Нею ж розтирають ноги при нічних судомах, тож варто завжди тримати пляшечку з настоянкою десь поруч із ліжком.

Важливо зазначити, що квіти акації використовують переважно у народній медицині, оскільки їх хімічний склад вивчений ще не до кінця. Тож перед застосуванням будь-яких засобів на основі квіток акації обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Також квіти акації використовують як декор при виготовленні свічок і миловарінні. І звісно ж, це надзвичайно цінний медонос. Акацієвий мед рідкий і дуже-дуже сприятливо діє на організм!

До речі, з квітів білої акації варять смачнющі ароматні сиропи та готують вино.

Тарас КОВІНЬКА.